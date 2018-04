«Ich habe meinem Chef die Wohnung eingerichtet»

Am Mittwoch wurde die Sekretärin am Schweizer Assistant's Day gefeiert. 20 Minuten wollte von Schweizer Assistentinnen wissen: «Welche Wahnsinnsleistung haben Sie schon für Ihren Chef hingelegt?» Die Rückmeldungen zeigen: Zu ihrer Arbeit gehören oft auch unerwartete – und ungeliebte – Aufgaben.

Umfrage Wer holt bei Ihnen im Büro den Kaffee? Die Arbeitskollegen.

Die Sekretärin oder der Sekretär.

Jeder, der einen trinken will.

Ich arbeite nicht im Büro und hole mir den Kaffee selbst.

• Geschenke für den Hochzeitstag

A.K.: «Ich habe für einen Ex-Chef schon Hochzeitstagsgeschenke für seine Frau oder auch Geschenke für seine Kinder gekauft. Ich habe auch mal die Stieftochter eines Chefs zum Reiten mitgenommen oder bin kurzfristig mit Dokumenten in den Flieger gestiegen, um sie sicher bei einem Geschäftspartner abzuliefern.»

•Freunde abholen

Miley D.: «Meine Chefin hat vieles von mir abverlangt, auch Privates. Zum Beispiel habe ich ihre Freunde am Flughafen abgeholt oder zweimal pro Woche ihre private Post geholt, wenn sie auf Geschäftsreisen war.»

• Wohnung einrichten

A.K.: «Kürzlich habe ich die komplette Wohnung meines Chefs eingerichtet. Die Shoppingtouren mit seiner Kreditkarte haben mächtig Spass gemacht.»

• Ärgerliches Kaffee-Servieren

Elena A.: «Trotz eines kaufmännischen Lehrabschlusses mit gezielter Weiterbildung, vielen Jahren Erfahrung und ausgezeichneten Fremdsprachenkenntnissen werde ich gezwungen, oft Kaffee und Wasser zu servieren. Das wurde beim Vorstellungsgespräch nicht erwähnt und steht auch nicht im Pflichtenheft. Was mich persönlich stört, ist die Respektlosigkeit und die Einreihung in tiefe Lohnklassen.»

• Sie ist der «geheime Boss»

Michael M.: «Ich bin zwar selber kein Assistent, wir haben aber eine wunderbare Assistentin, der grösster Dank gebührt. Sie betreut ein Team von drei Männern und einer Frau im Finanzsektor und leistet Tag für Tag grossartige Arbeit, bekommt den ihr zustehenden Dank aber zu selten. Sie kann mit all unseren Macken und Eigenheiten umgehen, hilft uns mit ihrem Organisationstalent und hat nebenbei immer noch ein nettes Wort für alle übrig. Wenn man es genau betrachtet, kann man wohl sagen, dass sie der geheime Boss in unserem Laden ist.

• Vorausdenken

A.K.: «Es ist spannend, hautnah am Geschehen eines grossen Unternehmens dabei zu sein. Gelegentlich kann man auch mal einen Input geben, der dann auch tatsächlich in eine Entscheidung einfliesst. Ich bin froh um mein betriebswirtschaftliches Wissen und meine Finance-Kenntnisse. So erkenne ich die Zusammenhänge und kann proaktiv unterstützen, ohne dass mir jemand einen Auftrag erteilen muss.»



