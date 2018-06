Kunden kaufen bei Migros und Coop 15 Mio Säckli

Schweizer Detailhändler nehmen mit den Plastiksäckli dank der Gebühr von 5 Rappen viel Geld ein. «In der Zeit von der Einführung der Kostenpflicht im November 2016 bis zum Dezember 2017 erzielten wir einen Gewinn von rund 400'000 Franken», sagt eine Sprecherin der Migros zu 20 Minuten. Das bedeutet: Bei der Migros gingen in einem Jahr rund 7 Millionen Säcke oder rund 21'000 Stück pro Verkaufstag weg.

Umfrage Benutzen Sie die Plastiksäckli beim Einkaufen? Ja, immer.

Nur wenn ich keine eigene Tasche dabeihabe.

Nein, ich zahl doch nicht 5 Rappen.

Nein, ich achte auf die Umwelt.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für das Wirtschafts-Ressort aktivieren.



Auch bei Coop schenken die Raschelsäckli ein. Seit der Gebühren-Einführung im Februar 2017 bis Ende 2017 sind rund 350'000 Franken zusammengekommen. Das sagte kürzlich Coop-Chef Joos Sutter im Gespräch mit 20 Minuten. Übers Jahr gerechnet sind das knapp 8 Millionen Säckli.

Einnahmen für nachhaltige Projekte

Coop betont, dass man mit den Tüten keinen Gewinn erwirtschafte. Nach Erreichen der Kostendeckung fliesse das Geld ausschliesslich und bis zum letzten Franken in nachhaltige Projekte. Auch die Migros teilt mit, dass der Betrag «vollumfänglich an externe Umweltprojekte» gespendet worden sei. Die Läden Denner, Volg oder Landi wollen keine Zahlen zu den verkauften Säckli nennen.

Mit der Säckli-Gebühr wollen die Detailhändler gegen den Plastik-Verbrauch kämpfen. Das zeigt zwar Wirkung: 2017 verringerte er sich gegenüber dem Vorjahr um über vier Fünftel. Wurden im Jahr 2016 rund 418 Millionen Säckli abgegeben, gingen 2017 nur noch rund 66 Millionen Stück weg.

«Preiserhöhung hätte geringe Wirkung»

Könnte eine Preiserhöhung den Verbrauch nicht noch weiter eindämmen? Die Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz, der Coop, Denner und Migros angeschlossen sind, winkt ab. «Das hätte nur eine geringe Wirkung», sagt Sprecher Patrick Marty auf Anfrage. Kunden hätten vor allem darauf reagiert, dass die Säckli plötzlich nicht mehr gratis seien. Entscheidend sei daher das Preissignal am Anfang gewesen, das den gewünschten Effekt gebracht habe.

Auf die Säckli ganz verzichten wollen die Händler nicht. «Sie sind ein Kundenbedürfnis», sagt Marty. Dieses sei vor allem bei jenen Konsumenten vorhanden, die spontan einkaufen und keine eigene Tasche mitbringen würden. Der vollständige Wechsel zu Papier-Tüten ist laut Marty ebenfalls keine Option. «Die Ökobilanz der Plastiksäckli aus Recycling-Material ist für den einmaligen Gebrauch eindeutig besser als jene von Papier.» So sei der Gebrauch von Tragetaschen aus Papier nur dann sinnvoll, wenn sie auch mehrfach gebraucht würden.

«Höhere Gebühren sind kaum zu rechtfertigen»

Auch laut Adrienne Suvada vom Institut für Marketing Management der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften würde eine Preiserhöhung nichts nützen. «Kunden, die ein Säckli brauchen, zahlen auch 10 Rappen.» Noch höhere Gebühren seien angesichts eines Plastiksäckli kaum mehr zu rechtfertigen und würden den Vorwurf der Abzocke aufkommen lassen. «Am besten wäre es, Säckli aus gänzlich umweltschonenden Materialien im Angebot zu haben – so wie das in Italien mit den komplett recycelbaren Tüten längst der Fall ist», so Suvada.