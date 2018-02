In den letzten 10 Jahren verdiente kein CEO mehr

Um diesen Lohn dürften ihn einige beneiden: Evan Spiegel, CEO des Snapchat-Betreibers Snap, hat 2017 insgesamt 637,8 Millionen US-Dollar erhalten, umgerechnet rund 596,1 Millionen Franken. Laut der Nachrichtenagentur Reuters ist das der höchste Gesamtlohn, den ein CEO in den letzten zehn Jahren erhalten hat. Zum Vergleich: ABB-Chef Ulrich Spiesshofer erhielt 2017 einen Gesamtlohn von 9,31 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

637,8 Millionen Dollar ist laut Reuters zudem der dritthöchste Lohn, den ein Firmen-CEO jemals erhalten hat. Die Plätze eins und zwei bei den exorbitantesten Löhnen hält Daniel Och, der CEO von Och-Ziff Capital Management, einem Hedge-Fonds-Unternehmen. Er erhielt 2007 918,9 Millionen Dollar und im Jahr darauf 1,19 Milliarden Dollar ausgezahlt.

Rekordlohn dank Börsengang

Snap ging 2017 an die Börse. Der Grossteil des diesjährigen Lohns des Snapchat-CEOs basiere auf dem Aktienkurs der Firma, schreibt Reuters weiter. Sein Grundlohn betrug für 2017 98'078 Dollar.

Am gleichen Tag, an dem der Lohn des CEOs mit einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC publik wurde, sackte der Aktienkurs von Snap um fast 8 Prozent ein. Der Grund dafür war ein Tweet von Social-Media-Star Kylie Jenner. Sie beschwerte sich über das Redesign von Snapchat und sagte, sie werde die App nicht mehr nutzen. Da sein Lohn derart stark von der Snap-Aktie abhängig ist, dürfte Evan Spiegel motiviert sein, diese wieder auf Kurs zu bringen.

(rkn)