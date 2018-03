Der Zukunfts-VW hat kein Gaspedal mehr

Es war die grosse Volkswagen-Zukunftsshow. Im Stile eines Elon Musk fährt Volkswagen-Topmanager Herbert Diess in Genf mit einem Elektroroller auf die Bühne und kündigt die grösste Technologie-Offensive in der Geschichte des Konzerns an. VW präsentiert in Genf als Studie die Oberklasselimousine I.D. Vizzion, eine Art Mischung aus Tesla und Google-Car.



Der Volkswagen der Zukunft kommt ohne Lenkrad und Pedale aus und hat statt eines konventionellen Armaturenbretts eine Reihe von Sensoren. Zudem weiss der im intelligenten E-Auto eingebaute digitale Assistent dank der Vernetzung mit dem Kalender des Besitzers, zu welchem Termin dieser gebracht werden will, und fährt dorthin: Selbstständig, autonom und lautlos, während der Passagier im loungemässigen Innenraum entspannt.



VW spricht vom Konzept für die nächste Generation und verspricht nichts weniger als «die Revolution auf Rädern». Den I.D. Vizzion will der Autobauer nach und nach Richtung autonomes Fahren führen. Eine erste Variante des E-Autos soll bereits 2022 auf den Markt kommen. Geht es nach den Plänen der VW-Manager, wird VW 2025 mehr als 50 reine Elektroautos im Sortiment haben und jährlich mindestens eine Million davon absetzen.



Google und Apple geben Takt vor



Futuristische Autos, die sich alle autonom bewegen können, zeigt eine ganze Reihe von Herstellern: von Renault über Toyota bis zu Honda. Und normale Elektroautos präsentieren selbst die Bolidenbauer Jaguar, Porsche und Aston Martin. «Man sieht bei einigen Herstellern den Wandel in Richtung autonomes Fahren. Genf ist nicht nur Glamour und grosse Motoren», sagt Automobilprofessor Ferdinand Dudenhöffer zu 20 Minuten. Ist der Wandel ernst gemeint, zumal die Branche noch so viel Geld mit den Verbrennern verdient?



«Es ist glaubwürdig, weil es Google und Apple gibt, die beim Thema Roboterauto enorm schnell vorangehen», so Dudenhöffer. Laut dem Professor müssen die Autohersteller einerseits auf dem traditionellen Weg weitermachen, um das Geld zu verdienen, dabei aber auch kräftig in die Elektroauto-Zukunft investieren.





Von einem glaubwürdigen Wandel spricht auch Harry Meier, Autoexperte bei Comparis. «Es geschieht aber nicht freiwillig», so Meier zu 20 Minuten. Autonomes Fahren sei wider jene Emotionalität, die traditionelle Autobauer während Jahrzehnten aufgebaut und zelebriert hätten: Beschleunigung, Fahrspass, Pferdestärken. Was den Wandel für die traditionellen Autobauer gefährlich macht, ist der Umstand, dass autonomes Fahren die Kernkompetenz der Technologiefirmen ist.



Wer schafft den Wandel?



«Die Herausforderung ist, dass sich die Autobauer von traditionellen Herstellern zu Tech-Firmen wandeln und Tech-Firmen sich hin zu Autofirmen bewegen», sagt Wirtschaftsprofessor Andreas Herrmann von der Universität St. Gallen im Rahmen einer Präsentation in Genf. Es werde Verlierer auf beiden Seiten geben.



Dass sich das autonome Fahren durchsetzen wird, liegt laut Herrmann nur schon wegen ökonomischer Vorteile auf der Hand: «Pro gefahrenem Kilometer im autonomen Robotertaxi fallen künftig laut Berechnungen für die USA noch Kosten von drei Cent an.» Derzeit sind es je nach Kalkulation 40 bis 60 Cent.