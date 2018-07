So wehrst du dich gegen schwierige Chefs

Tesla-Chef Elon Musk dürfte sich in letzter Zeit bei seinen Mitarbeitern ziemlich unbeliebt gemacht haben. Beim Endspurt zum Produktionsziel von 5000 Exemplaren des Model 3 pro Woche soll der Südafrikaner seine Ingenieure angebrüllt haben, wie «Business Insider» berichtet. Der Milliardär ist zudem dafür bekannt, dass er in Spitzenzeiten in einem Sitzungszimmer bei Tesla übernachtet, statt nach Hause zu gehen. Kurzum: Musk ist ein exzentrischer Chef, der seinen Mitarbeitern manchmal ganz schön auf die Nerven gehen dürfte.

So wie Musks Angestellten geht es vielen Berufstätigen mit schwierigen Chefs. Ob der Vorgesetzte unhöflich ist, faul wirkt oder Kritik nicht klar ausdrücken kann – laut Matthias Mölleney, HR-Experte und Leiter Center für Personalmanagement an der HWZ, gilt die Devise: «Love it, change it or leave it.» Angestellte sollten also entweder lernen, sich mit dem schwierigen Chef abzufinden, sofern möglich, etwas an der Situation ändern oder allenfalls eine andere Stelle suchen.

Hier die Tipps des Experten zu den konkreten Problem-Situationen:



• Respektloser Umgangston

Der Chef schreit rum, als ob das die Mitarbeiter motivieren würde, mehr zu leisten. Dabei führt es nur zu Druck und Frustration. Wer seinen Chef darauf ansprechen will, muss sich gut vorbereiten, wie Mölleney betont: «Wenn ich meinem Vorgesetzten vorwerfe, er behandle mich nicht respektvoll genug, dann bringt es nichts, wenn ich ihn in diesem Gespräch auch respektlos behandle.» Vorbereitung sei grundsätzlich sinnvoll, so der Experte.



• Kontrollfreak

Alle zwei Minuten kommt eine neue Anweisung, oder der Chef will zumindest wissen, wie weit der Angestellte schon ist. Mitarbeiter spüren seinen kontrollierenden Blick permanent im Rücken. Angestellte sollten sich laut Mölleney fragen, ob sie dem Chef nicht selbst manchmal Anlass geben, ihre Arbeit zu kontrollieren. Spricht man das Problem an, gilt es, aufzuzeigen, wie der Vorgesetzte auch mit weniger Eingriffen einen guten und aktuellen Überblick über den Fortschritt der Arbeit behält.

• Ewiger Delegierer

Man hat das Gefühl, der Chef selbst mache gar nichts selber – neue Aufgaben landen immer direkt auf dem Tisch eines Untergebenen. Hier könnten Mitarbeiter argumentieren, dass sie ihre anderen Aufgaben noch besser erledigen könnten, wenn sie nicht dauernd noch mehr aufgedrückt bekämen. Der Fokus solcher Gespräche muss laut Mölleney möglichst darauf liegen, was man erreichen könnte, nicht darauf, was alles schlecht ist.



• Unklare Anweisungen

Wenn der Chef jemandem eine Aufgabe zuteilt, weiss derjenige danach immer noch nicht, was genau der Vorgesetzte will. Immerhin wird dieses Problem oft kleiner, je länger man für den gleichen Chef arbeitet. Bis dann gilt aber auch hier: das Gespräch suchen. Bestimmt merkt der Chef auch selbst, dass er etwas präziser sein sollte, wenn die Angestellten jedesmal nachfragen.



• Passive Aggression

Er sagt, es sei schon alles gut so – aber es ist klar, dass er überhaupt nicht zufrieden ist. Ein passiv-aggressiver Chef übt Kritik nie direkt aus. Die Mitarbeiter können den Vorgesetzten aber fragen, ob oder wie sie es in Zukunft anders machen sollten. So liegt der Fokus erneut auf der Zukunft und man hat damit bessere Chancen auf ein konstruktives Gespräch.



• Keine Diskussion

Egal wie seltsam der Befehl des Chefs scheint, Mitarbeiter müssen gar nicht erst versuchen, ihn darauf anzusprechen. Er erwartet, dass das, was er verlangt, genau so gemacht wird. Wenn ein Chef nicht mit sich diskutieren lässt oder wenn es sogar schädlich sein könnte, komme eventuell ein Gespräch mit dem übernächsten Vorgesetzten infrage – sofern es einen gebe, dem man vertraue, sagt Mölleney. Sonst bleibe einem nur, sich mit der Art des Chefs abzufinden oder nach einer anderen Stelle zu suchen.

