Otto's ist an OVS-Standorten interessiert

• Filialen und Standorte

Das Ende von OVS bringt den Restpostenhändler Otto's ins Spiel. Nicht nur für die liegengebliebene Kleidung. Sondern auch für die Läden selbst. Interesse an einigen der insgesamt über 130 OVS-Standorten haben nämlich nicht nur andere Modeläden, sondern auch Otto's. «Verhandlungen laufen schon seit einigen Wochen», sagt Sprecherin Angela Schnyder zu 20 Minuten. Der Restposten-Händler könnte sein bislang auf 100 Filialen beschränktes Netz so mit meist gut frequentierten Lagen ausbauen.

Umfrage Welche Nachfolge wünschen Sie sich an den OVS-Standorten? Wieder einen Modeladen.

Am besten Restaurants oder Cafés.

Ein Supermarkt wäre gut.

Was ganz anderes.

Ist mir egal, ich shoppe online.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für das Wirtschafts-Ressort aktivieren.

Aldi Suisse könnte ebenso an den Standorten interessiert sein. «Wir verfolgen aktuelle Entwicklungen auf dem Markt stets mit grossem Interesse», sagt Sprecher Philippe Vetterli. Aus geschäftspolitischen Gründen werde generell jedoch erst im Detail über geplante Filialstandorte informiert, wenn definitive Entscheide gefallen seien. Aldi Suisse will sein Filialnetz von aktuell 191 auf 200 ausbauen und auch Geschäfte in Stadtzentren eröffnen.

Auch die Mode-Konkurrenz zieht es in die OVS-Filialen: «In den kommenden Wochen werden wir die Mietverträge für weitere fünf Filialen unterschreiben,» sagt Chicorée-Inhaber Jörg Weber zu 20 Minuten. Auch das Ladenmaterial übernimmt Chicorée. Die Verhandlungen laufen direkt mit den jeweiligen Vermietern, nicht über OVS. Die Schweizer Kleiderkette hat schon zwei Standorte mit 15 Mitarbeitenden und Lehrlingen übernommen. Auch C&A hat schon Standorte sowie einen Teil der OVS-Mitarbeitenden übernommen. Der für die Schweiz zuständige C&A-Topmanager ist Frank Beeck, er führte bis 2012 die OVS-Vorgängerin Charles Vögele.

• Mitarbeiter

Die 1200 OVS-Mitarbeitenden haben am Dienstag die Kündigung erhalten und sind auf Jobsuche. Unter anderem bei Chicorée. Seit einigen Wochen treffen vermehrt Bewerbungen ein, und bei der regionalen Leitung finden häufiger Vorstellungsgespräche statt, um durch natürliche Fluktuation frei gewordene Stellen bei der Modekette neu zu besetzen.

• Chefs

Die Chefs des OVS-Betreibers in der Schweiz, Sempione Fashion AG, sind noch an Bord. Das Kündigungsschreiben an alle Mitarbeitenden wurde von Geschäftsführer und Finanzchef Jürg Bieri sowie Personalchef Martin Zois unterschrieben. Auch in den sozialen Berufsnetzwerken geben sie immer noch die alte Funktion an.

• Kleider-Restbestände

Vor kurzem wurden Otto's die Restbestände der Textilien angeboten. «Diese Offerte werden wir selbstverständlich ernsthaft prüfen», sagt Otto's-Sprecherin Angela Schnyder. Was beim OVS-Ausverkauf liegen bleibt, wird als Restposten an Händler wie Otto's verramscht, also unter Wert verkauft.

• Ladeninventar

«Alles, was Geld bringt, wird in Abstimmung mit dem Konkursverwalter verkauft», sagt ein Sprecher von Sempione Fashion zu 20 Minuten. Ausser Kleider bietet OVS deshalb auch Schaufensterpuppen (30 Franken), Regale (20 Franken) oder Tische (20 Franken) an. «Die sind gefragt und gehen weg», sagt ein OVS-Mitarbeiter zu 20 Minuten. Eine Puppe habe etwa jemand für ein Theaterstück gekauft.

• Nachlassstundung

Bis Ende September befindet sich Sempione Fashion noch in provisorischer Nachlassstundung. Laut Insolvenz-Experte Fritz Rothenbühler, Rechtsanwalt bei Wenger Plattner, wird in dieser Schonfrist geprüft, ob das Unternehmen saniert werden kann oder ob mit den Gläubigern ein Nachlassvertrag abgeschlossen werden kann. Wenn keines von beidem möglich ist – etwa weil die Löhne nicht sichergestellt sind – dann droht der Konkurs. Sind die Aussichten auf Sanierung oder auf Abschluss eines Nachlassvertrags aber intakt, so kann das Gericht eine definitive Nachlassstundung gewähren und so die Schonfrist für das Unternehmen verlängern. Wie es im konkreten Fall weitergeht, ist unklar, denn Sempione Fashion hat seinen Mitarbeitern am Dienstag mitgeteilt, dass es keine Möglichkeit gebe, das Unternehmen in der jetzigen Form fortzuführen.

(ish/rkn)