So machen Sie aus Ihren Ferien Ferien

In der Hängematte schnell mal E-Mails checken oder am Strand den Anruf eines Kunden annehmen: Ein Grossteil der Arbeitnehmer lässt sich in den Ferien von der Arbeit stören. Das zeigt eine Studie des Karriere-Netzwerks Linkedin. 70 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich in den Ferien nicht von ihrem Job losreissen können. Sie checken beispielsweise ständig ihre Büro-E-Mails. Als Hauptgrund nennen die Befragten die Angst, die verpasste Arbeit nicht mehr aufholen zu können.

Umfrage Arbeiten Sie in den Ferien? Ja, ich habe Angst, sonst etwas zu verpassen.

Ja, ich halte es nicht aus, nichts zu tun.

Nur wenn mir langweilig ist.

Nein, sicher nicht!

Wer seine Ferien so nicht richtig geniesst oder aus Angst gar keine Ferien nimmt, riskiert auszubrennen. Das belegen zahlreiche Studien. In der Linkedin-Studie gaben 58 Prozent der Befragten in den USA an, sich überwältigt zu fühlen, wenn sie keine Ferien nehmen könnten. 21 Prozent fühlten sich unorganisiert und nur 3 Prozent gaben an, sich bei der Arbeit kreativ zu fühlen, wenn die entsprechende Erholungszeit fehlt.

In der Schweiz dürfte die Lage ähnlich sein. Arbeitspsychologe Silvan Winkler von der Unternehmungsberatung Avenir Consulting gibt Tipps, wie man sich in den Ferien vor Arbeitsüberlastung schützt.

Vorbereitung ist alles

«Vor der Abreise sollte man unbedingt mit seinem Chef alle Erwartungen klären. Man muss bestimmen, wer für was die Verantwortung trägt – und wie und ob man in den Ferien für bestimmte Anliegen kontaktiert werden möchte», sagt Winkler. Gegebenenfalls müssten bestimmte Arbeiten übergeben und Kollegen in Aufgaben eingeführt werden. Und: Man müsse wissen, dass sich Kontakte daran gewöhnen, wenn man in den Ferien bisher immer erreichbar gewesen sei.

Zeitfenster einrichten

«Ferien sind wichtig, um wieder zu Kräften zu kommen. Wenn man dabei ständig von E-Mails oder Anrufen unterbrochen wird, kann man sich nicht richtig erholen», sagt Winkler. Darum helfe es, die Zeit für Unterbrechungen genau zu planen. «Man könnte zum Beispiel nur einmal pro Tag zu einer fixen Zeit seine E-Mails checken oder wichtige Telefontermine per Kurznachricht vereinbaren», sagt der Arbeitspsychologe.

Mails nicht löschen

«Es mag verlockend klingen, ist aber absolut unprofessionell: E-Mails während der Abwesenheit einfach zu löschen, auch wenn man das in der Abwesenheitsnotiz erwähnt», sagt der Experte. Dieser Tipp gelte auch für Arbeitnehmende ohne Kundenkontakt. «Man macht sich bei seinen Arbeitskollegen mit der Löschung unbeliebt, weil diese dann später noch einmal ein Mail schreiben müssen und sich vielleicht nicht ernst genommen fühlen.»