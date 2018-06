Bei OVS tobt die letzte Rabatt-Schlacht

«Alles muss raus», «Total Liquidation» ist seit kurzem an den Ladenfronten der 132 Schweizer OVS-Filialen zu lesen, die vor der Schliessung stehen. Schnäppchenjäger können sich freuen, viele der Waren sind zwischen 30 und 70 Prozent günstiger als sonst. So kosten Accessoires und Schuhe beispielsweise nur noch halb so viel wie vorher.

20 Minuten besuchte einen der Läden. Die Kunden erklären im Video, was für Rabatte sie ergattern konnten und warum sie es schade finden, dass OVS schliesst.

Ausverkauf noch bis Ende Juli

Ein Sprecher von Sempione Fashion, der OVS angehört, sagte gegenüber 20 Minuten, dass die Läden sicher noch bis Ende Juli offen seien. Je nachdem, wie viel verkauft werde, seien individuelle Anpassungen möglich. «Bisher scheint das Interesse an den reduzierten Waren gross zu sein», sagt er.

Dass andere Händler jetzt wegen OVS mit Rabatten nachziehen, erwartet Marketing-Expertin Adrienne Suvada von der Zürcher Fachhochschule für Angewandte Wissenschaften nicht: «Der OVS-Ausverkauf ist negativ belastet. Kunden könnten denken, es gehe anderen Läden auch schlecht.»

