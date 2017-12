So kommt das CBD vom Cannabis in die Zigi

Cannabis sieht man heute in vielen Schweizer Läden. Man kann es aber auch bequem und vor allem legal im Internet bestellen. Allerdings fehlt dem gesetzlich erlaubten Produkt der psychoaktive Stoff THC, der das herkömmliche Cannabis bei Kiffern so beliebt macht. Allerdings enthalten auch die legalen Blüten, Zigis und Öle das beruhigend wirkende CBD.

Wie Cannabispflanzen ohne THC gezüchtet werden, sehen Sie im Video.

Der Prozess der Züchtung ist langwierig, wie Elie Kioutsoukis, Teilinhaber des Schweizer CBD-Produzenten Oasiz, erklärt. Mittels vieler Kreuzungen verschiedener Pflanzen versucht man, die Werte des im Gewächs enthaltenen THC unter das gesetzliche Maximum von 1 Prozent zu reduzieren. Gleichzeitig versuchen Kioutsoukis und seine Mitarbeiter, bestimmte Gerüche und ein bestimmtes Aussehen heranzuzüchten.

Mutterpflanzen blühen nie

Nachdem man eine gewünschte Genetik gezüchtet hat, wird die Mutterpflanze im grossen Stil geklont. Mutterpflanzen werden selbst nie zum Blühen gebracht, sondern dienen als Quelle für neue Setzlinge, von denen schliesslich das Produkt geerntet wird.

Für Oasiz sei es wichtig, dass die Produktion in der Schweiz stattfinde, so Kioutsoukis. Nur so habe man die Kontrolle über den Prozess und könne eine hohe Produktqualität sichern. Auf billige Verpackung aus China verzichtet er aus dem gleichen Grund.

Derzeit seien die meisten Konsumenten von CBD-Produkten Menschen, die deren Wirkung bereits von illegalem Cannabis kennen. Nun hofft Kioutsoukis, dass CBD auch bei anderen Konsumenten ankommt und akzeptiert wird.

