So machen Leser für den Nati-Match blau

Die Schweiz ist im Fussball-Rausch: Am Dienstag um 16 Uhr spielt die Nati im Achtelfinal gegen Schweden. Die meisten Berufstätigen sind dann allerdings noch am Arbeiten. Zeit also, um den üblen Durchfall vorzutäuschen? Oder die Migräne?

Die Anti-Schwänz-Strategien der Firmen

- Anwesenheitsbonus

Dieser Bonus – auch Gesundheitsprämie genannt – winkt, wenn man übers ganze Jahr gesehen nie krankheitshalber gefehlt hat.

- Ärztliches Attest ab dem ersten Tag

Normalerweise verlangen Schweizer Firmen bei Krankheit erst ab dem dritten, vierten oder fünften Tag ein Arztzeugnis als Beweis. Es gibt für Arbeitgeber aber die Möglichkeit, ein Arztzeugnis schon ab dem ersten Krankheitstag einzufordern: «Das kann im Arbeitsvertrag so festgelegt werden», erklärt Arbeitsrechtsexperte Roger Rudolph.

- Rückkehrgespräch

Viele Firmen haben es mittlerweile fest implementiert und besprechen jeweils mit dem Mitarbeiter seine Absenzen: Für notorische Job-Schwänzer ist dieses Gespräch so abschreckend.

- Goodies

Um die Zahl der Kurzabsenzen möglichst gering zu halten, sensibilisieren viele Firmen ihre Mitarbeiter auf das Thema Gesundheit und bieten Anreize wie eine kostenlose Ernährungsberatung oder ein Fitnessabo. VB



Damit Berufstätige nicht blaumachen müssen, appelliert die Gewerkschaft Unia an die Unternehmen: Sie sollen Nachsicht walten lassen und es ihren Angestellten ermöglichen, das Spiel zu schauen.

Doch so grosszügig dürften sich nicht alle Arbeitgeber geben. Daher bleibt vielen Angestellten nur noch das Blaumachen übrig, wenn sie das Spiel in voller Länge sehen wollen. Leser von 20 Minuten erzählen, mit welchen Tricks sie ihre Chefs anflunkern:

• «Ich habe Migräne»

Roger*: «Anfangs hatten wir in unserem Pausenraum eine Leinwand aufgestellt. Nach drei Spielen hat der Chef uns aber das Schauen verboten. Jetzt werde ich für den Achtelfinal schwänzen. Ich werde zuerst ins Büro gehen und dann ein paar Stunden vor dem Anpfiff sagen, dass ich Migräne habe. Ich bin offiziell ein Migräne-Patient, das ist vom Arzt bestätigt. Darum ist diese Ausrede glaubwürdig. Ein schlechtes Gewissen habe ich nicht. Mein Chef ist ja selber schuld. Sollte erneut ein wichtiges Spiel am Nachmittag stattfinden, werde ich wieder Migräne haben – oder ich lasse mir was anderes einfallen.»

• «Ich reibe mir mein Knie rot»

Martin*: «Ich muss in meinem Job körperlich arbeiten. Daher werde ich wahrscheinlich ein verletztes Knie vortäuschen. Das ist einfach: Ich reibe mir so lange mein Knie, bis es rot ist. Das zeige ich dann meinem Vorgesetzten. Bei einem Kollegen hat der Trick auch schon funktioniert. Er hat dann ein paar Tage frei gekriegt. Eine Verletzung ist zudem viel besser als eine Krankheit. So kann man immer noch ans Public Viewing gehen. Eine Magen-Darm-Grippe ist ja nicht gerade glaubhaft, wenn man in der Öffentlichkeit gesehen wird. Skrupel habe ich beim Blaumachen keine. Ich habe sowieso zu viele Überstunden, die ich sonst wegen Personalmangel nicht abarbeiten kann.»

• «Ich brauche nicht mal ein Arztzeugnis»

Anatol*: «Die WM ist für mich einmalig. Daher will ich bestimmte Spiele unbedingt sehen. Fussball ist in diesem Moment einfach wichtiger als die Arbeit. Ich habe schon oft Durchfall oder Kopfschmerzen vorgetäuscht. Fürs Achtelfinal werde meinem Chef aber sagen, dass ich an einem wichtigen Gesprächstermin von meinem Sohn teilnehmen muss. Dafür brauche ich nicht einmal ein Arztzeugnis. Das wird bei uns schon am ersten Tag verlangt. Mein Chef wird mir meine Lüge sicher abkaufen. Das hat er bis jetzt immer getan. Dass ich fehle, ist nicht so schlimm. Es hat genügend Leute am Arbeitsplatz.»

*Namen der Redaktion bekannt