Wie Airlines auf schreiende Kinder reagieren

Kinder im Flugzeug sind ein Reizthema. Wenn sie lärmen, quengeln oder weinen, führt das manchmal gar zur Eskalation – wie Anfang Februar auf einem Flug im US-Bundesstaat New York. Eine Passagierin regte sich derart über ein Baby auf, dass sie des Flugzeugs verwiesen wurde.

Umfrage Wie sollten Airlines mit lärmenden Kindern umgehen? Hart durchgreifen.

Toleranz zeigen.

Von Fall zu Fall entscheiden.

In einem anderen Fall aus dem Jahr 2015 war es umgekehrt: Eine Mutter musste ein Flugzeug der United Airlines verlassen – offenbar, weil ihr zweijähriger Sohn zu laut geschrien hatte.

Just got kicked off a @united flight because my son was crying really loud. Stayed calm but overall #Discrimination #motherhaters @united — Sarah Blackwood (@SarahBlackwood1) 27. Mai 2015

Die Hälfte will kinderfreie Zonen

Wie Airlines damit umgehen sollen, wenn es Probleme mit Kindern an Bord gibt, ist eine der umstrittensten Fragen in der Luftfahrtindustrie. Auch die Passagiere sind gespalten: Laut einer Umfrage des Onlineportals Airfarewatchdog von 2017 sind ziemlich genau die Hälfte der Befragten (52 Prozent) der Meinung, dass Familien mit Kindern unter zehn Jahren in einem separaten Bereich im Flugzeug sitzen sollten.

Eine Strategie mit diesem Grundgedanken fährt Malaysia Airlines. Die Fluglinie verbannte Kinder vor ein paar Jahren aus der ersten Klasse. Anschliessend führte sie ein kinderfreies Oberdeck im A380 ein.

Mit diesem Angebot steht die Malaysia jedoch ziemlich allein da. Andere Airlines versuchen hingegen, den lärmgeplagten Passagieren und den gestressten Eltern das Leben zu erleichtern. Etihad Airways beschäftigt etwa Flying Nannies. Sie bespassen die Kinder mit Handpuppen, Kinder schminken und Zaubertricks. Laut Angaben der Airline helfen die Betreuerinnen den Eltern sogar, die Kleinen bettfertig zu machen.

Spielzeug und Cartoons bei der Swiss

Auch die Swiss will Eltern «im Rahmen der an Bord verfügbaren Möglichkeiten unterstützen», wie Sprecher Stefan Vasic auf Anfrage sagt. Das Kabinenpersonal sei eigens darauf geschult. «In der Regel wird bereits während des Crewbriefing vor dem Flug ein Flight Attendant damit beauftragt, sich um die kleinen Fluggäste zu kümmern», so Vasic.

Dieses Swiss-Crewmitglied verteilt den Kindern Spielzeug oder erklärt ihnen das Bordunterhaltungssystem auf Langstreckenflügen. Dieses umfasst bei der Swiss etwa Cartoons, Kinderfilme oder Computerspiele.

Zu einer Eskalation wegen Kinderlärms sei es bei Swiss noch nie gekommen, so Vasic. «Erfahrungsgemäss ist an Bord von den allermeisten Fluggästen sehr viel Verständnis für Babys und Kleinkinder vorhanden.»



