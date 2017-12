So schwierig ist es, ohne Palmöl zu leben

Fast überall ist Palmöl drin. Egal, ob in Lebensmitteln, Waschmitteln oder Zahnpasta. Organisationen wie Brot für Alle und Fastenopfer raten vom Kauf der Produkte ab, weil selbst Palmöl mit Nachhaltigkeitszertifikat zu Hunger und Umweltzerstörung in den Anbaugebieten führt.

Billiges Palmöl aus Malaysia

Die Schweiz arbeitet zurzeit ein Freihandelsabkommen mit Malaysia aus, einem der grössten Palmölproduzenten der Welt. Eine vollkommene Liberalisierung der Palmöl-Einfuhr in die Schweiz ist jedoch nicht geplant, wie Seco-Sprecher Fabian Maienfisch zu 20 Minuten sagt. Es werde nur über eine teilweise Liberalisierung gesprochen oder über Kontingente. Die Einfuhr müsse mit der Schweizer Landwirtschaft verträglich sein. Die Schweizer Rapsbauern befürchten, dass Palmöl durch den Freihandel noch billiger wird und sie damit vollends aus dem Rennen wirft. (ish)

Doch wie schwierig ist ein palmölfreies Leben wirklich? 20 Minuten wollte es ausprobieren und hat seine Wirtschaftsredaktorin zum Selbstversuch motiviert. Eines schon vorweg: Besonders schwierig wurde es für sie im Bioladen und im Restaurant.

• Überraschung im Supermarkt: Von wegen, ich könne beim Palmöl-Experiment kein Fertigessen mehr kaufen: Die M-Classic Ravioli alla napoletana liegen durchaus noch drin. Die gibts sogar mit supergesundem Rapsöl. Auch andere schnelle Lebensmittel wie einige Pizzas von Dr. Oetker, Buitoni oder Aldi kommen ohne aus. Aber ich muss genau hinschauen, denn es gibt auch viele Palmöl-Pizzas. Genauso Panettone oder anderes Weihnachtsgebäck, das es sowohl mit als auch ohne das umstrittene Öl gibt. Überhaupt wird es bei allem Süssen kompliziert: Die Sondey-Biscuits von Lidl muss ich meistens liegen lassen, genauso wie das Gebäck von Markenherstellern. Und Nutella oder andere Schoggicremes kommen ohnehin nicht mehr infrage.

• Wut im Bioladen: Der Ärger-Pegel steigt ausgerechnet im Bioladen – gefühlt jedes zweite Fertigprodukt hat dort Palmöl drin. Da hilft es auch nicht merh viel, dass sie aus biologischem Anbau stammen. Selbst die Demeter-Brezeln kommen nicht ohne Palmöl aus. Ich streike und kaufe im Bioladen nur noch Rohprodukte.

•Verzicht am Kiosk: Kompliziert wird es auch an der Tankstelle oder am Kiosk: Jeder Stopp dort wird zur Verzichtsübung, wie ich nach einigen Tagen merke. Wenn ich an der Kasse stehe und die Schoggiriegel vor mir liegen sehe, muss ich meinen Zugriffreflex unter Kontrolle bringen. Denn hier geht gar nichts mehr: Kinderschokolade, Kitkat, Mars oder Snickers, M&Ms, Kägi fret, Maltesers: Sie alle enthalten Palmöl. Die Welt der Riegel verschliesst sich komplett. Eine sichere Ausnahme ist das Schweizer Ragusa.

• Kein Fastfood mehr: Auch beim Fastfood für unterwegs wird es mühsam. Denn von den Verkäufern beim Bäcker, bei der Sandwichbude oder am Kiosk weiss niemand, ob die belegten Laugengipfeli oder das Triple-Choc-Cookie ohne Palmöl auskommen. Meistens wühlen sie dann unter der Theke nach einer Liste mit Inhaltsstoffen, auf der aber nur Gluten, Nüsse und Ähnliches für Allergiker aufgeführt sind. Will ich sicher sein, wirklich kein bisschen Palmöl zu essen, fällt auch die Schnellverpflegungs-Welt ganz weg. Also habe ich jetzt meistens Cracker in der Tasche – natürlich solche ohne Palmöl.

• Zwischenbilanz: Die Welt erscheint mir am Anfang wie ein Meer aus Palmöl, weil ich mich voll auf dieses Thema fokussiere. Das Einkaufen ist nervig und kostet mehr Zeit. Aber schon nach einer Woche legt sich das und die Produktedschungel im Supermarkt lichtet sich: Ich gewöhne mich daran, dass rund jedes sechste Produkt nicht mehr infrage kommt. Das gilt aber nur für mich, der Rest der Familie will weiter sein Lieblings-Palmöl-Müesli essen. Denn: Ohne eine gewisse Haltung geht eben kein Wechsel.

• Nervenprobe im Restaurant:Es macht mir wenig Spass, im Restaurant zu fragen, ob sie Palmöl verwenden oder mit Fertigprodukten arbeiten. Die Bedienung macht ein entnervtes Gesicht und muss in der Küche nachfragen, wo oft auch niemand Bescheid weiss. Das kostet Zeit und muss auch nicht unbedingt verlässlich sein. In der Pizzeria kann auch in der Tomatensauce Palmöl stecken. Bei den Fastfood-Ketten kann man sich wenigstens im Internet schlaumachen: McDonald's verwendet nach eigenen Angaben kein Palmöl. Aber: Bei Produkten, die McDonald's von Dritten bezieht, kann der Konzern das nicht ausschliessen.

• Überraschung bei den Kosten: Etwas Gutes hat das Experiment dann doch: Unter dem Strich ist das palmölfreie Leben klar billiger. Einfach, weil ich weniger einkaufe. Mindestens die Hälfte der Süssigkeiten fällt weg und eben fast sämtliche Sandwiches oder Salate, die ich sonst hie und da unterwegs gekauft habe. Und: Die Sachen ohne Palmöl sind gar nicht nicht unbedingt teurer. Es gibt aber Ausnahmen: Qualité&Prix-Salzstangen kosten zwar nur 1.95 Franken (250 Gramm), sind aber mit Palmöl produziert. Die Roland-Salzstängli ohne Palmöl dagegen kosten 3.50 Franken (200 Gramm). Tröstlich, dass die Qualité&Prix-Chips ohne das böse Öl auskommen.

• Regeln für Drogerieprodukte: Hier bin ich nur noch auf wenige Marken angewiesen: Gerade bei Seifen oder Waschpulver werde ich nämlich aus der Zutatenliste nicht schlau, weil sich Palmöl hier hinter chemischen Namen versteckt. Deshalb kaufe ich einfach nach einer Liste von palmölfreien Produkten ein, wie es sie zum Beispiel bei Utopia.de gibt. Zum Selbermachen von Lotionen oder Kosmetik habe ich weder Zeit noch Lust. Und Teekerzen sind gestrichen.

• Hilfsmittel: «Palmölfrei»-Kleber wie in Italien oder Frankreich darf es in der Schweiz nicht geben. Das hat das Palmöl-Label RSPO verhindert. Leider – denn das würde meinen Einkauf super einfach machen. Dafür gibt es inzwischen eine spezielle Deklarationspflicht für Palmöl. Wo in der Zutatenliste «pflanzliche Öle» genannt werden, ist kein Palmöl drin. Dennoch ist es mühsam und manchmal fast unmöglich, die meist winzig gedruckten Zutatenlisten durchzugehen. Die App Codecheck vereinfacht das – aber auch das Scannen des Barcodes kostet Zeit und nicht alle Produkte sind aufgeführt. Dagegen listet die App ZeroPalmöl alle Alternativprodukte auf, sie ist aber vor allem auf den deutschen Markt ausgerichtet.