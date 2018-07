«Franz Carl Weber ist nicht mehr das, was er mal war»

Franz Carl Weber (FCW) hat den Besitzer gewechselt. Damit ist der Spielwarenladen nach über zehn Jahren nun wieder in Schweizer Händen. Eine Investorengruppe um FCW-Chef Yves Hugo Burger hat den Spielwarenhändler von der angeschlagenen französischen Ludendo-Gruppe gekauft. Ausser Burger sitzen im Verwaltungsrat Marcel Dobler, FDP-Politiker und Digitec-Mitgründer, sowie Florian Sieber, der die deutsche Simba Dickie Group vertritt.

Umfrage Wirds mit Franz Carl Weber jetzt bergauf gehen? Ja, die Schweizer Führung wirds richten

Nein, der Markt ist zu schwierig

Weiss nicht

Anderes

Für viele Leser steht das Schweizer Traditionshaus für wunderbare Kindheitserinnerungen. Vom heutigen FCW sind allerdings nicht alle noch gleich überzeugt. Eine Sammlung von Leser-Geschichten:

«Heute gehe ich mit den Kindern»

Karolina S.*: «Ich bin überglücklich, dass FCW wieder schweizerisch ist. Als Kind war ich oft dort, sei es, um Geschenke zu kaufen oder einfach zum Träumen. Ich fand immer etwas, was mir Spass machte. Nun bin ich 40 und habe selbst drei Kinder. Wir waren auch schon oft im FCW und irgendwie war der Zauber immer dabei. Das sind einfach nur schöne Erinnerungen.»

«FCW ist so gut wie tot»

Marius N.*: «Die Marke FCW bedeutet mir schon lange nichts mehr. Solche Spielwarengeschäfte sind in Zeiten von Amazon so gut wie tot. Früher war es ein Highlight, wenn der FCW zu Weihnachten in Zürich schön dekoriert war. Aber man kann dort halt nicht mehr existieren, wenn das Geschäft nur drei oder vier Wochen im Jahr läuft. Wenn man jetzt noch versuchen würde, aus einem Ladengeschäft ein FCW-Online-Paradies zu machen, dann wäre die Marke endgültig wertlos. Ich bin 45 Jahre alt und wir kaufen Spielsachen für unsere Kinder längst online. Wir tun uns doch den Stress an Geburtstagen und zu Weihnachten nicht mehr an. Man muss auch wissen, wann etwas zu Ende geht und frühzeitig ausscheiden.»

«FCW-Mitarbeiterin ist jetzt Gotti meines Sohnes»

Alexandra P.*: «Toll, dass der FCW wieder in Schweizer Hände kommt! Ich habe vor vielen Jahren dort gearbeitet, als er noch zur Denner-Gruppe gehörte und deutlich mehr Filialen hatte. Wir waren eine richtige FCW-Familie, standen hinter der Firma und den Produkten. Die Mitarbeiter im Verkauf waren mit Herz und Seele dabei und haben die Kunden mit Kompetenz und Wissen beraten. Das war eine der schönsten Zeiten in meinem Arbeitsleben! Eine damalige Arbeitskollegin ist heute Gotti meines zweiten Sohnes. Ich wünsche dem FCW, dass er an diese Zeiten anknüpfen kann.»

«Wir könnten genauso gut in den Toys R Us gehen»

Mira V.*: «Ich habe zwar viele Kindheitserinnerungen an den FCW, heute ist das Geschäft aber nicht mehr, was es mal war. Früher war es eine Märchenwelt, heute ist es einfach ein weiterer Laden mit Spielzeuggestellen. Da ist nichts Magisches mehr dran. Ich gehe mit meinen Kindern nicht mehr dorthin. Wenn ich ihnen heute sagen würde, dass wir in den FCW gehen, wäre das nichts Spezielles mehr. Da könnten wir genauso gut in einen Toys R Us gehen. Es ist schade, dass sich das Traditionshaus so verändert hat.»

«Kaum öffnete der Laden, waren wir drin»

Rebecca H.*: «Jeden Samstag ging ich mit meiner älteren Schwester in den FCW. Kaum hatte der Laden offen, waren wir drin. Wir spielten Playstation oder Nintendo im Geschäft. Ausserdem gab es noch eine Rutsche vom zweiten Stock bis zum Eingang und eine Kugelbahn. So was hatten wir zu Hause nicht. Wir waren nicht die einzigen Kinder. Ich glaube, die Verkäuferinnen ärgerten sich ein bisschen über uns. Wir haben dann etwas Kleines gekauft, um sie zu besänftigen.»

«Die Lok kostete plötzlich mehr»

Marco J.*: «In der ersten Klasse sparte ich wie wild für eine Märklin-Lok. Als ich die 133 Franken endlich zusammenhatte, wollte ich voller Stolz die Lok kaufen. Leider kostete sie inzwischen 166 Franken. Ich brach in Tränen aus. Der Verkäufer hatte Mitleid mit mir und verkaufte mir die Lok für 133 Franken. Das werde ich nie vergessen. Es ist inzwischen über 40 Jahre her und die Lok würde ich nie mehr hergeben.»

«Ich gab mein Essensgeld für Spielzeug aus»

Zoli S.*: «Ich ging früher nach der Schule auf dem Heimweg in den FCW und kaufte mir Modellbausätze. Das Geld sparte ich mir zum Teil von meinem Essensgeld – wörtlich vom Mund – ab. Der Laden war für Kinder ein Spielzeug-Schlaraffenland. Man sah überall leuchtende Kinderaugen.»

*Name geändert