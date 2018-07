So würde Trumps Welt ohne Zölle aussehen

Sind für US-Präsident Donald Trump an einem Tag Zölle «das Grösste», sind sie es am nächsten offenbar schon wieder nicht mehr. Mitten im Handelsstreit macht Trump den Europäern auf Twitter ein Angebot: Sowohl die USA als auch die EU sollen doch auf sämtliche Zölle, Handelsbarrieren und Subventionen verzichten. Dann könne man endlich von einem «freien Markt» und «fairen Handel» sprechen, so Trump. Doch wie sieht eine Welt ohne Zölle aus? Und ist das überhaupt realistisch? 20 Minuten hat bei Aussenhandelsexpertin Charlotte Sieber von der Universität Luzern nachgefragt.

Was passiert, wenn es keine Zölle mehr gibt?

Laut Sieber würde eine Abschaffung von Zöllen den Handel kaum gross verändern. «Im Güterhandel spielen Zölle bei den Endpreisen keine grosse Rolle mehr.» Bei Industriestaaten würden diese im Schnitt bei 2 Prozent liegen. Entwicklungsländer hätten hingegen meist leicht höhere Zölle. Teilweise würden in einigen Branchen wie im Auto- oder Chemiesektor Zölle noch eine wichtige Rolle spielen. Viele Länder wie etwa die Schweiz haben aber bereits unilateral viele Zölle auf Gütern abgeschafft, betont Sieber.

The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready - but they won’t! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. Juli 2018

Wäre ein Handel ohne Zölle realistisch?

Auf politischer Ebene ist eine Aufgabe der Zölle gemäss Sieber unrealistisch. «In der Politik kann man sich schon bei anderen Dingen kaum einigen.» Theoretisch wäre aber ein solcher Schritt im Güterhandel durchaus denkbar. Denn die Zölle verursachen heute häufig vor allem noch einen riesigen administrativen Aufwand. «Zölle und andere administrative Hürden verursachen Warteschlangen an den Grenzen. Das kostet Zeit und damit viel Geld», sagt Sieber. Teils würden die Kosten für die Bearbeitung der Abgaben und anderer Formalitäten höher sein, als die Zölle selber. Der globale Markt könne daher gut ohne diese Abgaben auskommen.

Gäbe es ohne Zölle einen völlig freien Handel?

Es gibt neben Zöllen noch andere Barrieren, die einen völlig freien Handel verhindern. «So etwa die Richtlinien und Vorschriften über die Zulassung von Waren in jedem einzelnen Staat», sagt Sieber. Ein Beispiel sind Vorschriften über die Produktesicherheit. Damit kontrollieren die Länder die Importe und stärken damit auch die eigene Wirtschaft. Diese Regeln haben laut Sieber die hohen Zölle als Schutzfunktion schon längst abgelöst. «Die Zoll-Thematik von Trump kommt daher wie aus einer anderen Zeit», erklärt die Expertin.

Tariffs are the greatest! Either a country which has treated the United States unfairly on Trade negotiates a fair deal, or it gets hit with Tariffs. It’s as simple as that - and everybody’s talking! Remember, we are the “piggy bank” that’s being robbed. All will be Great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24. Juli 2018

Was passiert, wenn alle Handelsbarrieren fallen?

Laut Sieber ist ein völlig freier Handel ohne Kontrolle nicht wünschenswert. «Gemeinsame Minimalstandards im Bereich der Herstellung und der Qualität sind für das längerfristige Funktionieren des globalen Markts, den Klima- und Umweltschutz sowie das Wohlergehen der Konsumenten unabdingbar.» Unklar ist zudem, was Trump unter Barrieren versteht. «Auch die verschiedenen Produktesicherheits-Vorschriften in den Ländern schränken den Handel ein», sagt Sieber.

Wie sieht fairer Handel aus?

Laut Sieber ist umstritten, was Trump damit meint. Für sie ist aber klar: Das Handelsdefizit der USA ist nicht die Schuld Chinas oder Europas, sondern die Folge der US-Politik in den letzten Jahrzehnten. «Die Amerikaner konsumieren mehr, als sie eigentlich vermögen», sagt Sieber. Solche strukturellen Probleme könne man nicht einfach mit Zöllen lösen.