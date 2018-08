So teuer ist in Europa die Fahrt an den Flughafen

Je nachdem, in welcher Stadt man sich befindet, hat die Taxifahrt von der City an den Flughafen einen anderen Preis. Der Flughafen-Guide AirMundo.com hat die Taxipreise zu den 50 meistbesuchten Flughäfen Europas verglichen. Pro Kilometer bezahlt man in Genf und Zürich am meisten. Die Top 10 sehen Sie im Video oben.

Umfrage Fahren Sie häufig mit dem Taxi? Ja, sehr oft.

Selten.

Nur wenn kein ÖV mehr fährt.

Nein, nie.

Am günstigsten fahren Reisende in der Türkei. Zu den Flughäfen Istanbul-Gökcen, Antalya und Istanbul-Atatürk kostet der Kilometer nur umgerechnet 55 Rappen. Der europaweite Durchschnitt liegt bei 2.30 Franken pro Kilometer und 46.55 Franken pro Fahrt.

Ein grosser Kostenfaktor ist natürlich auch, wie weit die Distanz zwischen dem Flughafen und der Stadt ist. Das sind laut AirMundo.com die teuersten Strecken, was die absoluten Preise angeht:

(rkn)