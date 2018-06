So viel günstiger wird die Miete mit etwas Zugfahren

Ein kurze Fahrt im Schnellzug kann bei Wohnungsmieten bereits einen markanten Preisunterschied ausmachen. Das zeigt die neue Mietpreis-Map entlang der SBB-Nord-Süd- und West-Ost-Verbindung. Demnach ist Wohnen in Olten zweieinhalbmal günstiger als in Zürich, das nur rund 30 Zugminuten entfernt liegt. Konkret heisst dies: Für die Wohnung in Zürich, dem teuersten Ort auf der Karte, zahlt man durchschnittlich 3460 Franken im Monat, für den vergleichbaren Standard in Olten sind es im Schnitt 1370 Franken.

Umfrage Wie lange pendeln Sie? Weniger als eine Viertelstunde.

15–30 Minuten.

30–60 Minuten.

Mehr als eine Stunde.

Ich muss nirgendwohin am Morgen.

Die Karte hat das Immobilienportal ImmoScout24 zusammen mit dem Beratungsunternehmen IAZI auf Basis einer 3,5-Zimmer-Wohnung mit 80 Quadratmetern Nettowohnfläche erstellt. Untersucht wurden rund 30 Verkehrsknotenpunkte in der Schweiz.

Fest steht laut den Machern der Mietpreis-Map: Wer pendeln mag, ist im Preisvorteil. Am günstigsten wohnt es sich laut der Karte in Disentis mit 1240 Franken. Doch Achtung: Täglich von Graubünden nach Zürich oder Luzern zu pendeln, ist mit 2 Stunden und 40 Minuten pro Weg fast nicht zu schaffen.

Wer städtisch wohnt, zahlt viel mehr

Günstig ist mit 1500 Franken auch Biel. Nach Bern sind es 25 Minuten, nach Zürich etwas mehr als eine Stunde. Eine günstige Alternative zum teuren Zürich ist auch Arth-Goldau, wo die Wohnung lediglich mit 1700 Franken zu Buche schlägt: Das bedeutet eine Ersparnis von rund 50 Prozent. Die Fahrzeit nach Zürich beträgt im Idealfall nur 38 Minuten.

«In urbanen Hotspots wie Zürich und Genf ist die Nachfrage besonders hoch. Wer städtisch wohnt, bezahlt daher eine deutlich höhere Miete als in ländlichen Gebieten», sagt Martin Waeber, Direktor von ImmoScout24. Ausserhalb der Städte lasse es sich schnell viel günstiger wohnen, so Waeber. Weiter zeigt die Karte: Wer im Tessin und in der Ostschweiz wohnt, zahlt weniger Miete als in der übrigen Schweiz

30 Prozent Mieteresparnis bei 20 Minuten Zugfahrt

Auf der Nord-Süd-Achse beginnt die Reise in Schaffhausen, wo die Bruttomiete im Schnitt 1540 Franken beträgt. Bereits eine halbe Stunde später, in Winterthur, muss man für eine vergleichbare Wohnung schon fast 500 Franken mehr pro Monat hinblättern. Bei der Zugfahrt nach Süden sinken hingegen die Preise nach den Städten Zürich und Zug, die beide zu den teuersten Orten der Schweiz gehören, deutlich. «Die zentrale Lage, die gute Verkehrsanbindung und die tiefe Steuerbelastung locken viele Gutverdiener nach Zug, daher sind auch die Mieten hoch», so Waeber. Verglichen mit Zürich sind die Mieten in Zug aber schon rund 30 Prozent günstiger. Die Fahrzeit von Zug nach Zürich beträgt im besten Fall lediglich 21 Minuten.

