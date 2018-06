So viel Wert hat eine Stunde Pendeln

Wer pendelt, kann durch niedrigere Mieten an seinem Wohnort oft Geld sparen, wie die neuste Mietpreis-Map zeigt. Allerdings stellt dies Lebenszeit still – und auch diese kann als ein ökonomischer Wert gesehen werden. Das wirft die Frage auf: Wie viel kostet eine Stunde Pendeln?

Umfrage Was machen Sie während des Pendelns? Lesen/Musik/Radio/Podcasts hören.

Mich im Stau ärgern.

Telefonieren.

Schlafen.

Arbeiten.

Schlicht nichts.

Ich pendle nicht.

«Der Wert einer Stunde Pendelzeit lässt sich durch die entgangenen Erlöse berechnen, die ich erzielt haben könnte, wenn ich in dieser Zeit gearbeitet hätte», erklärt Ökonom Sascha Jucker von der Credit Suisse. Je nach Lohn ist dies also individuell verschieden. Es lässt sich jedoch auch ein Durchschnittswert auf Basis des Schweizer Brutto-Lohnmittelwertes ermitteln.

Was ist Krankenkassen ein Lebensjahr wert?

Der Lohnmittelwert beträgt laut Jucker brutto 37 Franken pro Stunde (Basis ist die jüngste Statistik von 2014). Wer pro Tag eine Stunde mit Pendeln verbringt, kommt in der Woche auf 5 Stunden und bei 47 Arbeitswochen im Jahr auf 235 Stunden. Das heisst: Der Wert der Pendelzeit beträgt dann 8'695 Franken jährlich.

Statt des Stundenlohns könnte aber auch die internationale Berechnungsart von Krankenkassen angewendet werden. Denn Pendeln stellt nicht nur Arbeitszeit, sondern auch Lebenszeit still. Einige Krankenkassen, die den Kosten-Nutzen-Wert einer lebensverlängernden Therapie ermitteln, fragen: Was ist ein Lebensjahr wert?

Was Menschen für ein gewonnenes Jahr zahlen würden

Als internationale Richtgrösse gilt für Krankenkassen in Grossbritannien und auch in anderen Ländern der so genannte Wert eines statistischen Lebensjahres. Hierzu wird aus ökonomischen Studien ermittelt, wie viel Menschen in verschiedenen Ländern bereit sind, für ein statistisch gewonnenes Lebensjahr zu bezahlen.

Die Forscher ermittelten aus 120 ökonomischen Studien den Mittelwert eines Lebensjahres von umgerechnet 190'742 Franken, wie die Deutsche Apotheker-Zeitung schreibt. Um auf diesen Wert zu kommen, mussten die für die Studie Befragten etwa angeben, wie viel sie für eine Massnahme zu zahlen bereit sind, die ihr Sterblichkeitsrisiko senkt, wie etwa für die Anschaffung eines Airbags fürs Auto. Oder es geht um die Risikobereitschaft – beispielsweise um wie viel höher der Arbeitslohn ausfallen müsse, damit Menschen eine riskantere Beschäftigung annehmen.

Fürs Pendeln bedeutet das: Auf Basis dieses Berechnungsansatzes ist eine Stunde Wegzeit zum Arbeitsplatz 21,77 Franken wert. Auf ein Jahr Pendelei gerechnet beträgt der Wert dann rund 5'116 Franken.