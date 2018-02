So wirbt die Migros auf Chinesisch

Besonders gut kommen die Produkte der M-Industrie in Deutschland, Frankreich und England an. Diese Länder seien im Ausland die europäischen Schlüsselmärkte der Migros, sagt M-Industrie-Chef Walter Huber. Dazu komme das wachsende Geschäft in Nordamerika und Asien.

In China etwa hat die Migros im September 2017 die Marke Orange Garten lanciert, unter deren Banner etwa für Kaffeekapseln der Migros-Marke Café Royal geworben wird. Sehen Sie die in China beworbenen Produkte im Video.

