Stadler Rail erhält ein Drittel weniger Aufträge

Stadler Rail hat 2017 Aufträge im Wert von rund 3,5 Milliarden Franken erhalten. Das sind fast 30 Prozent weniger als 2016. Im Rekordjahr 2016 waren die gesamten Aufträge des Thurgauer Zugbauers knapp 5 Milliarden Franken wert.

Der Umsatz stieg hingegen von knapp über 2 Milliarden im Vorjahr auf fast 2,5 Milliarden Franken. Fast die Hälfte ihres Umsatzes macht die Firma in Westeuropa, wie die Firma am Freitag in Bussnang mitteilte. Die Schweiz ist der zweitgrösste Markt mit einem Anteil von rund 24 Prozent. Gewinnzahlen kommuniziert Stadler nicht. Der VR-Präsident Peter Spuhler sagt dazu nur: «Wir haben noch nie Verluste geschrieben.»

Instandhaltung läuft gut

Besonders gut sei 2017 das Service-Geschäft von Stadler gelaufen: Die Firma verzeichnet Aufträge im Wert von 800 Millionen Franken für Aufgaben wie etwa die Instandhaltung von Zügen. Das ist laut Stadler ein Rekordwert.

Einen weiteren Rekord meldet der Zugbauer bei den Beschäftigungszahlen: Weltweit hat das Unternehmen derzeit 7600 Mitarbeiter. In den USA will die Firma zudem 350 Arbeitsplätze in einer 7000 Quadratmeter grossen Produktions- und Lageranlage in Salt Lake City schaffen. Der Spatenstich fand im Oktober letzten Jahres statt.

In der Schweiz plant Stadler einen Umzug: Das 100-jährige Werk in Altenrhein wird grösstenteils in das nahegelegene St. Margarethen verlegt, wo derzeit die Baubewilligung für eine neue Anlage erwartet werde, wie VR-Präsident Peter Spuhler in Bussnang sagte. Die Anzahl der Mitarbeiter, momentan rund 1000, werde voraussichtlich gleich bleiben.

Selbstfahrende Züge gegen Siemens

Stadler will mit selbstfahrenden Zügen den Firmen Siemens und Alstom die Stirn bieten. Die beiden Unternehmen hätten vor, ihre Zugsparten zusammenzuschliessen, wodurch sie zu einer Marktmacht im Bereich Signalling würden. Signalling umfasst sowohl Signalsysteme für menschliche Zugfahrer als auch Führungssysteme für selbstfahrende Züge.

Da Stadler nicht gezwungen sein wolle, bei dem Konkurrenten einzukaufen, werde die Firma künftig eigene Lösungen entwickeln, heisst es an der Medienkonferenz. Stadler führt bereits mit Firmen wie der SBB Feldversuche mit selbstfahrenden Zügen durch.