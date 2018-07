Starbucks-Mitarbeiter beleidigt Stotterer

Die Kaffeekette Starbucks erlebt schon wieder einen Shitstorm. Ein Mitarbeiter in den USA hatte sich über einen stotternden Kunden lustig gemacht. Starbucks teilte mit, dass man den Mitarbeiter unterdessen gefeuert habe. Ein solches Verhalten entspreche nicht den Standards des Unternehmens.

Umfrage Sind Sie Kunde bei Starbucks? Nein, ich mag keinen Kaffee.

Ich gehe ab und zu.

Was ist Starbucks?

Ja, ich gehe regelmässig.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für das Wirtschafts-Ressort aktivieren.



Der Vorfall ereignete sich in einer Filiale in Philadelphia. Ein Kunde namens Sam musste für seine Bestellung seinen Namen angeben. Dabei stotterte er und wiederholte das S in seinem Namen mehrmals. Der Mitarbeiter schrieb daraufhin den Namen als «SSSam» auf den Kaffeebecher. Bei Starbucks werden üblicherweise die Namen der Kunden auf den Becher geschrieben.

«Starbucks ist für mich Geschichte»

Begleitet wurde der Kunde von einem Freund, der die Geschichte letzten Sonntag auf Facebook öffentlich machte und dazu ein Foto des Starbucks-Bechers postete. In der Kommentarspalte unter dem Beitrag äussern sich wütende Nutzer. «Starbucks ist für mich Geschichte, das Unternehmen ist Scheisse», schreibt einer.

Der Kunde selber beschwerte sich nach dem Vorfall mit einem Mail bei Starbucks. Laut eigenen Angaben hat das Unternehmen ihm daraufhin einen Gutschein im Wert von knapp 7 Franken angeboten.

Rassismusvorwürfe

Starbucks war bereits im April in negative Schlagzeilen geraten. Damals waren ebenfalls in Philadelphia zwei Afroamerikaner verhaftet worden (siehe Video unten). Angestellte riefen die Polizei, weil die beiden Kunden nichts bestellt hatten und sich weigerten, das Lokal zu verlassen. Starbucks musste sich in der Folge den Rassismusvorwurf gefallen lassen.



Diese Aufnahmen haben in den USA für Furore gesorgt. Sie zeigen, wie zwei afroamerikanische Männer in einem Starbucks-Café in Philadelphia festgenommen werden.

(dob)