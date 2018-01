Jahresgespräch mit dem Chef – haben Sie Fragen?

Der Termin steht jährlich im Januar oder Februar an und sorgt trotz seiner Regelmässigkeit bei vielen Angestellten für Unbehagen: das Jahresgespräch mit dem Chef. Muss man wegen dieses Treffens mit dem Vorgesetzten tatsächlich nervös sein? Wie bereitet man sich am besten darauf vor? Und: Wie erklärt man dem Chef am besten, dass man das Ziel nicht erreichen konnte oder dass man eigentlich lieber in eine andere Abteilung wechseln würde?

Umfrage Was halten Sie vom Mitarbeitergespräch in Ihrer Firma? Ich finde den Termin richtig und wichtig.

Bei uns ist das Jahresgespräch eine Alibiübung.

In meiner Firma ist die Angelegenheit zu bürokratisch.

Ich wage mich nicht, dem Chef meine ehrliche Meinung zu sagen.

Ich hatte noch nie ein Jahresgespräch.

Keine Ahnung.

Derartige Fragen klärt 20 Minuten am Dienstagmittag ab 11.30 Uhr in einem Live-Chat und -Stream mit dem Personalexperten und Buchautor Jörg Buckmann.

Reichen Sie bereits jetzt Ihre Fragen mittels nachstehendem Formular ein.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(sas)