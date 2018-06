Stellen Sie Ihre Fragen an Coop-Chef Joos Sutter

Er gilt als bodenständig und packt bei Bedarf auch mal selber an: Coop-Chef Joos Sutter. Am Mittwoch besucht 20 Minuten den Topmanager in seinem Büro in Basel. Im Live-Chat und -Stream ab 11 Uhr stellt sich der Bündner den Fragen der 20-Minuten-Leser. Was wollten Sie von Coop-Chef Sutter schon immer wissen?

Umfrage Coop macht noch mehr Bio - ich finde das ... ... super, denn ich lege viel wert auf Bio-Qualität-

... übertrieben – das Bio-Angebot ist doch gross genug.

... nicht weltbewegend, denn ich kaufe ohnehin nie Bio-Produkte.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(sas)