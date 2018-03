Stellen Sie Ihre Fragen an Jean-Claude Biver

Jean-Claude Biver ist eine der erfolgreichsten Unternehmerpersönlichkeiten der Schweiz und gilt als Marketing-Genie. «Was er anfasst, scheint sich in Gold zu verwandeln.» So steht es im Ende 2017 erschienenen Buch über den gebürtigen Luxemburger.

Umfrage Besitzen Sie eine teure Uhr? Nein, mehr als eine Billig-Uhr habe ich nicht.

Ja, ich liebe teure Uhren.

Ich trage keine Uhr.

Im Rahmen der Uhrenmesse Baselworld besucht 20 Minuten Biver in seinem temporären Büro in Basel – ein Ort, der normalerweise Einkäufern von Luxusuhren vorbehalten ist. Im Live-Chat und -Stream am Donnerstag um 10 Uhr stellt sich der Uhrenmanager auch den Fragen der 20-Minuten-Leser. Was wollten Sie von Jean-Claude Biver schon immer wissen?

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Der 68-jährige Biver ist langjähriger CEO und aktueller Präsident der Marke Hublot und verantwortet heute beim französischen Luxusgüterkonzern LVMH zudem die Marken TAG Heuer und Zenith.

(sas)