«Ich freue mich mega auf die Steuererklärung»

Die Steuererklärung wirft viele Fragen auf und verunsichert die Bürger, wie sich im Live-Chat von 20 Minuten am Mittwoch gezeigt hat. Doch nicht alle ärgern sich über die jährliche Pflichtaufgabe. Für manche sind die Formulare sogar ein Grund zur Freude.

Umfrage Wie viele Steuererklärungen füllen Sie jährlich aus? Nur eine

Zwei

Drei oder mehr

Gar keine

Die Steuererklärung auf dem Bierdeckel

Die Steuererklärung sollte auf dem Bierdeckel Platz haben - so lautet das geflügelte Wort, das ursprünglich vom deutschen Politiker Friedrich Merz geprägt wurde. In den vergangenen Jahren wurde die Idee auch in der Schweiz von der FDP aufgegriffen. Die Partei wollte etwa mit der Easy Swiss Tax das Schweizer Steuersystem mit Einheitssätzen und Pauschalabzügen radikal vereinfachen.



Sowohl National- als auch Bundesrat freuten sich über den Vorschlag, doch annehmen wollte ihn keiner. In seiner Stellungnahme nannte Bundesrat Ueli Maurer die Motion «einen Running Gag der FDP». Das Anliegen sei nicht mehrheitsfähig, auch wenn der Vorschlag «bestechend» wirke. Das Problem ist laut den Behörden also nicht der Vorschlag selbst, sondern dass er wenig politische Realisierungschancen hat. Die Steuererklärung auf dem Bierdeckel dürfte also bis auf Weiteres ein Wunschtraum bleiben. Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Auch einige 20-Minuten-Leser sind Fans der Steuererklärung – hier erklären sie, warum:

«Die Steuererklärung ist ein Highlight»

Andreas M. (42), Finanzkontroller: «Wenn die Steuererklärung kommt, ist das für mich ein totales Highlight. Ich will immer einer der Ersten sein, der die ausgefüllten Formulare einreicht. Ich mache mir einen Sport daraus, vorherzusagen, wie viel Steuern ich letztendlich zahlen muss. Ich hasse es nämlich, wenn mich die Steuerrechnung überrascht. Wenn ich maximal 5 Franken daneben liege, ist das für mich eine Ziellandung. In den letzten zehn Jahren habe ich das etwa jedes zweite Mal geschafft. Manche finden dieses Verhalten krank, aber für mich passt es.»

«Wie ein Geburtstagsgeschenk»

Jonas P. (41), Buchhalter: «Ich liebe das Ausfüllen der Steuererklärung und werde oft dafür belächelt. Mir gefällt diese Art von Aufgabe einfach. Dass ich mit meinen Steuern einen Beitrag zur Allgemeinheit leiste, ist zudem eine Motivation beim Ausfüllen. Einmal kam das Couvert der Steuerbehörden sogar an meinem Geburtstag. Das war für mich wie ein Geschenk. Mittlerweile ist das zu einem Running Gag in der Familie geworden.»

«Renne jeden Tag zum Briefkasten»

Michaela P. (30), Leiterin Altersheim: «Ich freue mich mega auf die Steuererklärung und renne jeden Tag zum Briefkasten in der Hoffnung, dass sie da ist. Sie gehört für mich zum Jahresabschluss. Da ich eine berufstätige, alleinerziehende Mutter bin, ist es für meine Lebensgrundlage auch sehr wichtig zu wissen, wie viele Steuern ich bezahlen muss beziehungsweise ob ich etwas zurückerhalte. Ich fülle die Steuererklärung manchmal auch für die Schwiegermutter oder Mitbewohner aus – sie wissen, dass ich es gern mache.»

«Steuererklärung ist wie ein Frühjahrsputz»

Daniel R. (35), Finanzcontroller: «Die Steuererklärung auszufüllen ist wie ein Frühjahrsputz oder eine Entsorgungsaktion. Es ist zwar mühsam und oft schmerzhaft, aber es gibt einem nachher das befriedigende Gefühl, etwas Lästiges erledigt zu haben. Ich freue mich jedes Jahr, die ganzen Stapel von Belegen endlich bearbeiten und dann weglegen zu können. Das ist eine der seltenen Möglichkeiten, verhältnismässig schnell zum Erfolgserlebnis zu kommen.»

«Fülle zehn Steuererklärungen am Tag aus»

Sarah V.: «Ich arbeite in einem Treuhandbüro, da kann es schon mal vorkommen, dass ich bis zu zehn Steuererklärungen an einem Tag ausfülle. Das macht mir richtig Spass. Ich verstehe all die Leute nicht, die das Ausfüllen der Steuererklärung nicht mögen.»

«Bei dieser Prüfung weiss ich alle Antworten»

Janik J. (19), Kundenbetreuer Krankenkasse: «Wenn ich die Steuererklärung ausfülle, fühle ich mich wie bei einer Prüfung, für die ich so gut gelernt habe, dass ich alle Antworten weiss. Ich habe mal auf der Steuerverwaltung gearbeitet, darum kenne ich mich da aus. Aber selbst wenn nicht, gibt es online und auf den Formularen selbst ja genügend Informationen, dass es kein Problem ist, die Steuererklärung schnell und korrekt auszufüllen.»

«Finde gern Abzüge»

Dominik G. (42), Versicherungsberater: «Mir gefällt es, bei der Steuererklärung möglichst viele Abzüge rauszuholen. Ich will auch sonst im Alltag immer meine Kosten optimieren. Bei der Steuererklärung habe ich die Möglichkeit, das bei einer der grössten Rechnungen des Jahres zu tun. Mittlerweile habe ich diesbezüglich auch den einen oder anderen Kniff gelernt.»