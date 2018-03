SBB lassen Passagiere via App motzen

Neu verfügt die SBB-App über die Funktion «Reparieren & Reinigen». Damit können Passagiere Defekte und Verschmutzungen in Zügen oder an Bahnhöfen melden. Die SBB erhoffen sich dadurch eine schnellere Beseitigung von Mängeln, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.

Über die Funktion können zum Beispiel wie defekte WCs, Rolltreppen oder Aufzüge, Störungen an Billettautomaten oder an Abfahrtsanzeigen gemeldet werden. Handy-Kamera-Fotos von Nummern an Automaten oder in Zugwagen sollen helfen, die Behebung des jeweiligen Mangels zu beschleunigen.

Die Testphase der neuen Funktion lief seit Juni 2017. Aufgrund der positiven Erfahrungen wurde «Reparieren & Reinigen» nun fix in die App ingegriert.

(chi)