So kriegen Sie jetzt Geld von der Versicherung

Am Mittwoch fegte Burglind teils mit knapp 200 Kilometern pro Stunde über die Schweiz hinweg. Er sorgte für umgekippte Lastwagen, umgeknickte Bäume oder weggeblasene Trampoline.

Doch wann zahlt die Versicherung überhaupt? Und welche Versicherung brauchen Sie? 20 Minuten hat Schadensbeispiele zusammengetragen:

• Der Sturm hat das Trampolin für die Kinder im Garten weggeblasen, dieses ist im Auto des Nachbarn gelandet.

Beschädigt das Trampolin ein Auto, übernimmt laut Zurich Versicherung die Teilkasko des Fahrzeughalters den entstandenen Schaden. Hat der Autobesitzer keine Fahrzeugversicherung, muss er den Schaden selbst zahlen oder beweisen, dass der Trampolin-Besitzer fahrlässig gehandelt hat. Das kaputte Trampolin ist durch die Hausratversicherung des Besitzers gedeckt.

• Ein Baum fällt auf mein Auto.

Für den Schaden am Auto kommt die Teilkasko-Versicherung des Halters auf. Auch hier gilt: Wer keine Auto-Versicherung hat, muss für den Schaden selbst aufkommen oder versuchen, dem Baumbesitzer eine Schuld nachzuweisen.

• Ein umgeknickter Baum hat mein Wohnzimmerfenster zerstört.

Einen solchen Schaden übernimmt die Gebäudeversicherung des Wohnungseigentümers. Grundsätzlich gilt: Wenn ein Sturm oder Erdbeben Schäden am Gebäude anrichtet, zahlt die Versicherung des Vermieters.

• Ich fahre auf der Strasse in einen Baum, den der Sturm umgeknickt hat.

In diesem Fall übernimmt die Fahrzeugversicherung den Schaden. Wenn der Baum aber bereits auf der Strasse lag, als der Kunde sich mit dem Auto näherte, ist die Deckung ausgeschlossen. Der Grund: «Der Fahrer hätte bremsen müssen», sagt Marc Furter von der Zurich Schweiz zu 20 Minuten.

• Velo oder Motorrad wurde weggeweht und ist nun kaputt.

Der Schaden am Velo ist über die Hausratversicherung gedeckt. Das kaputte Motorrad ist hingegen über die Teilkasko gedeckt.

• Lounge-Garnitur auf der Terrasse wurde zerstört.

Der Schaden ist ein Fall für die Hausratversicherung des Besitzers.

• Storen auf dem Balkon wurde zerstört.

Der Storen ist durch die Gebäudeversicherung gedeckt. Hat der Vermieter aber den Storen nicht eingefahren, hat er grob fahrlässig gehandelt. Dann kommt meist die Privathaftpflicht des Mieters zum Zuge. Bei Grobfahrlässigkeit bezahlt die Versicherung nicht den ganzen Schaden.

• Ich bin von einer Blumenkiste getroffen und verletzt worden.

Laut Zurich übernimmt zuerst die Unfallversicherung des Passanten die Arztkosten. Hat der Besitzer der Blumenkiste grob fahrlässig gehandelt, kann die Unfallversicherung diesen in die Pflicht nehmen.

Grundsätzlich gilt: Sturmschäden sind erst dann gedeckt, wenn die Windgeschwindigkeit mindestens 75 Kilometer pro Stunde beträgt. «Bläst der Wind weniger stark, gibt es in der Regel auch keine Schäden», sagt Furter.

Jeder kann sein Eigentum mit einer Hausratversicherung finanziell absichern. Falls jemand Eigentümer eines Gebäudes oder einer Wohnung ist, so ist er verpflichtet, zusätzlich eine Gebäudeversicherung abzuschliessen. Sturmschäden am Auto können über eine Motorfahrzeugversicherung abgedeckt werden.

Storen einfahren, Auto in die Garage

Doch auch die Versicherten müssen aktiv sein: «Kündigen die Medien einen Sturm an, muss der Versicherte Massnahmen treffen, um einen Schaden zu verhindern», sagt Furter. Das heisst: Storen einfahren und das Auto in die Garage stellen. «Ereignet sich ein Naturereignis aber plötzlich und der Versicherte hat keine Möglichkeit mehr, seine Gegenstände oder das Gebäude zu sichern, übernehmen wir den Schaden», so Furter.