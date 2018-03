Swiss streicht alle Flüge nach New York

Am Freitag hat die Swiss mehrere Flüge nach New York und Boston annulliert. Grund dafür seien heftige Winde an der Ostküste, sagte Swiss-Sprecherin Meike Fuhlrott auf Anfrage. Betroffen sind drei Flüge von Zürich nach New York, einer von Genf nach New York sowie ein Flug von Zürich nach Boston.

Offenbar haben auch andere Fluggesellschaften ihre Flüge an die US-Ostküste gestrichen. Deshalb gestaltet sich Umbuchen momentan als schwierig. Passagiere mit Destination New York werden sich bis mindestens am Samstag gedulden müssen.

Keine New-York-Flüge von Zürich

Sonja Zöchling vom Flughafen Zürich bestätigte auf Anfrage, dass alle Swiss-Flüge von Zürich nach New York gestrichen sind. Auch andere Fluggesellschaften bieten heute keine Flüge nach New York an, sodass diese Destination Fluggästen in Zürich heute verwehrt bleibt.

(chi)