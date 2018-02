Die Swisscom kämpfte auch noch mit Störungen

Es ist ein schwarzer Tag für die Swisscom. Zuerst hatte das Telecom-Unternehmen am Mittwochmorgen bei der Bekanntgabe der Geschäftszahlen einen Abbau von 700 Stellen verkündet. Zudem räumte die Swisscom erst heute ein, dass Unbekannte im letzten Herbst Kontaktangaben von rund 800'000 Kunden geklaut hatten.

Doch das ist noch nicht alles. Hinzu sind erneute Störungen im Netz von Geschäftskunden gekommen. Das berichten auch Leser von 20 Minuten. Auf ihrer Website schrieb die Swisscom am Mittwochvormittag, dass in der ganzen Schweiz Anschlüsse von Kunden mit dem Abo «Smart Business Connect» betroffen gewesen seien. Das Aufbauen einer Sprachverbindung sei für einige Geschäftskunden vereinzelt nicht möglich gewesen. Die Störung sei um 8 Uhr für rund eine Stunde aufgetaucht, sagte eine Sprecherin zu 20 Minuten.

Gutschrift für Kunden

Mittlerweile ist das Problem behoben, wie die Swisscom gegen Mittwochmittag mitteilt: «Der Service läuft wieder stabil. Wir überwachen die Plattform weiterhin intensiv und informieren Sie erneut.»

Die Probleme im Netz für Business-Kunden scheint die Swisscom nur schwer in den Griff zu kriegen. Seit Januar ist es immer wieder zu Unterbrüchen gekommen. Tausende Swisscom-Kunden waren bisher betroffen. Viele von ihnen sind wegen der andauernden Probleme frustriert und machen ihrem Ärger in Internet-Foren und auf Social Media Luft. Wie Ende Januar bekannt wurde, will die Swissom die betroffenen Kunden mit einer Gutschrift auf der nächsten Rechnung entschädigen.

