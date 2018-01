Swisscom macht Lieferanten verantwortlich

Die Swisscom will die Ursache für die tagelangen Störungen bei Telefonanschlüssen für Unternehmen ausfindig gemacht haben. Für die Pannen macht der Telekomkonzern den Lieferanten der Software verantwortlich. «Die Störungsanalyse der letzten Tage hat ergeben, dass Fehler in der Lieferantensoftware vorliegen», teilt die Swisscom per SMS auf die Handys der Kunden mit. Der Lieferant habe mittlerweile den Fehler bestätigt. Um welchen Lieferanten es sich handelt, ist nicht bekannt.

Umfrage Waren Sie von der Störung betroffen? Ja, unsere Firma konnte tagelang nicht telefonieren.

Ab und zu waren wir nicht erreichbar.

Welche Störung?

Nein, bei uns funktionierte immer alles prima.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für das Wirtschafts-Ressort aktivieren.

Offenbar ist der Fehler aber nun behoben worden. Am Montagnachmittag habe man die entscheidenden Massnahmen ergriffen, die zu einer Stabilisierung der Anschlüsse führten, so die Swisscom. «Seitdem können Kunden wieder telefonieren.» Weitere Ausfälle erwartet der Konzern nicht. Man werde «die Dienste jedoch weiterhin eng überwachen und Verbesserungsmassnahmen umsetzen.»

«Vertragliche Verpflichtungen kulant nachkommen»

Die von den Störungen betroffenen Kunden können zudem auf eine Entschädigung hoffen. «Swisscom wird ihren vertraglichen Verpflichtungen kulant nachkommen», so der Konzern. «Uns ist bewusst, dass diese Störung für unsere Kunden sehr ärgerlich war. Wir entschuldigen uns dafür und versichern Ihnen, dass wir alles daran setzen, um in Zukunft wieder den Service zu erbringen, den unsere Kunden zurecht von uns erwarten.»

(dob)