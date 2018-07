Toblerone legt in England wieder drei Zacken zu

Die Abständen zwischen den Schoggi-Zacken werden wieder kleiner: Die Toblerone in Grossbritannien soll wieder in der ursprünglichen Form verkauft werden. Der Hersteller Mondelez hatte Ende 2016 drei Berggipfel gestrichen. Die Begründung: So sollte eine Erhöhung des Preises für den Riegel vermieden werden.

Wegen der grossen Abstände zwischen den Zacken hatten Briten die neue Version auch als Velo-Ständer bezeichnet. Oder als holländische Bergwelt mit weiten Tälern. Toblerone-Herstellerin Mondelez hatte die neue Form eingeführt, um die 400 Gramm-Version auf 360 Gramm zu kürzen, aber die Packungsgrösse beibehalten zu können. Das selbe galt für den 170- Gramm-Riegel, der auf 150 Gramm abspeckt wurde.

Nun will der US-Konzern die ursprüngliche Version mit einem Gewicht von 200 Gramm wieder einführen. Der Preis hierfür ist den Berichten zufolge noch nicht klar.

