Tourismus hofft auf Werbeeffekt durch Trump

Nachdem vergangenes Jahr Chinas Präsident Xi Jinping am Weltwirtschaftsforum in Davos zu Gast war und für umfassende Medienberichte in Asien gesorgt hatte, hat sich nun US-Präsident Donald Trump angekündigt. Könnte er dem Ruf des Tourismusortes nicht auch schaden? Sehen Sie das Video-Interview mit Reto Branschi, Chef Destination Davos-Klosters.

(ish)