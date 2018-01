UBS schreibt 1,2 Milliarden Franken Gewinn

Die Grossbank UBS kann erwartungsgemäss beim Gewinn nicht an das Ergebnis des Vorjahrs anknüpfen. Der Konzerngewinn der Bank fällt 2017 mit 1,2 Milliarden Franken um über 60 Prozent tiefer aus als im Vorjahr. Grund dafür sind vor allem Sonderfaktoren.

Der Verwaltungsrat der UBS kündigt an, ab März ein dreijähriges Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 2 Milliarden Franken zu starten.



Er begründete diese Vorschläge mit einer erhöhten Klarheit in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen. So rechnet die UBS derzeit damit, dass die Einführung des revidierten Basel III Rahmenwerks ab 2022 zu einem Anstieg der risikogewichteten Aktiven um rund 35 Milliarden Franken füren wird, womit die Bank den weiteren Aufbau des Kapitalpolster planen kann.



Für die kommenden Jahre kündigt die Bank an, dass sie die Dividende jährlich im mittleren bis hohen einstelligen Bereich steigern will.

So hat im vierten Quartal insbesondere eine Abschreibungen auf Steuergutschriften in den USA das Ergebnis mit 2,9 Milliarden Franken belastet, wie die UBS am Montag mitteilte. Grund dafür ist die Steuerreform in den USA, die bei allen in den USA tätigen Banken zu einer Abwertung latenter Steuergutschriften geführt hat.

Eine halbe Milliarde gespart

Ohne diesen Sonderfaktor wäre der Reingewinn um 26 Prozent gestiegen und hätte über dem Vorjahr gelegen, wie die UBS am Montag mitteilte. Geschäftlich war die Grossbank 2017 denn auch erfolgreicher als im Vorjahr.

So konnte die Grossbank einerseits die Erträge von 28,3 Milliarden Franken von 2016 auf 29,1 Milliarden Franken steigern. Dank eines Sparprogramms reduzierten sich auch die Aufwendungen um über eine halbe Milliarden Franken im Vorjahr auf noch 23,7 Milliarden Franken.

Steigerung im Kerngeschäft

Der Vorsteuergewinn ohne Sonderkosten erhöhte sich entsprechend von 4,1 Milliarden Franken auf 5,4 Milliarden Franken. Zu dieser Steigerung beigetragen haben fast alle Geschäftseinheiten.

Besonders in der Vermögensverwaltung, dem Kerngeschäft, konnte sich die Bank deutlich steigern. Aber auch die Investmentbank erzielte nach einem deutlichen Gewinneinbruch im Vorjahr wieder ein ansprechendes Ergebnis. Tiefer fiel dagegen der Vorsteuergewinn im Schweizer Geschäft aus.

Zur Steigerung beigetragen haben auch tiefere Kosten aus Geschäftsfeldern, die die UBS nicht mehr weiterführt. Diese Kosten haben sich gegenüber dem Vorjahr um fast drei Viertel reduziert.

Dividende wird erhöht

Weil der Gewinnrückgang das Resultat eines Sonderfaktors ist, sollen die Aktionäre mehr erhalten als im letzten Jahr.

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, die Dividende von 60 Rappen im Vorjahr auf 65 Rappen pro Aktie zu erhöhen, wie die UBS am Montag mitteilte.

(roy/oli)