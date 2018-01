UPC nutzt Pannen-Serie bei Swisscom für sich aus

UPC ist auf Kundenfang: «Sind Sie auf der Suche nach einer zukunftssicheren und verlässlichen Telefonie-Lösung für Ihr Unternehmen?» Mit dieser Frage bewirbt der Kabelnetzanbieter derzeit seine Telefonie-Angebote für Firmen auf Social Media – und macht sich damit zwischen den Zeilen über die Konkurrentin Swisscom lustig.

Umfrage Was halten Sie von der UPC-Kampagne? Das ist gegenüber Swisscom unfair.

Das ist ein geschickter Schachzug.

Das interessiert mich nicht.

Gut, denn so läuft das in der freien Marktwirtschaft.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für das Wirtschafts-Ressort aktivieren.



Der Zeitpunkt dieser Werbeoffensive ist kein Zufall. Sie kommt just in dem Moment, als bei der Swisscom der Wurm drin ist: Am Dienstag konnten Tausende Geschäftskunden des Telecomkonzerns nicht telefonieren. Schon eine Woche zuvor hatte es Pannen an drei Tagen in Folge gegeben.

«Wir nutzen die Gelegenheit»

Aus diesem Malheur will UPC jetzt Profit schlagen: «Wir nutzen die Gelegenheit, um nach den mehrtägigen Ausfälle bei Swisscom gezielt für unsere Geschäftsanschlüsse zu werben», teilt Sprecher Bernard Strapp auf Anfrage mit. UPC erhalte wegen der Störungen bei der Swisscom viele Anfragen zu Telefonie-Angeboten für Unternehmen.

Für die Offensive entschied sich UPC für Social Media. «Um kurzfristig und gezielt auf unsere Telefonie-Lösungen für Unternehmen aufmerksam zu machen, eignen sich unsere digitalen Kommunikationskanäle wie Twitter, Facebook und Linkedin», sagt Strapp. Ziel sei es, vorwiegend Nichtkunden auf die Angebote von UPC aufmerksam zu machen.

Keine Schadenfreude

Mit der Werbung will das Unternehmen aber nicht über die Konkurrentin spotten. «Mit Schadenfreude hat das aber nichts zu tun, sondern mit Wettbewerb», betont Strapp. Die Swisscom will sich dazu nicht äussern. Man kommentiere die Werbung von Mitbewerbern grundsätzlich nicht, sagt der Konzern zu 20 Minuten.

Auf Twitter sehen einige Nutzer in der Werbeoffensive durchaus einen Seitenhieb gegen die Swisscom. «Wenn dies kein Opportunismus ist», schreibt Yannick Weber. Und Userin Jenni Thier findet: «Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.»

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen... #Swisscom pic.twitter.com/4aLJke7hp5 — Jenni Thier (@stehsatz) 16. Januar 2018

Fredy Kuenzler kritisiert hingegen in seinem Tweet das Vorgehen der UPC. «Finde das sehr uncool. Die Swisscom-Network-Engineers arbeiten Tag und Nacht und haben einen Megastress», schreibt er.

Finde das sehr uncool. Die @Swisscom_de Network-Engineers schaffen Tag und Nacht und haben einen Megastress. Und werden zum Dank von @UPC_Switzerland Marketing-Idioten gedisst. #fail



Solche Outages wünscht man niemandem. Auch seinem Feind #Swisscom nicht. pic.twitter.com/grWPpTym1q — Fredy Kuenzler (@kuenzler) 17. Januar 2018

Für Schmunzeln sorgt auch der Umstand, dass UPC für das eigene Mobilfunkangebot voraussichtlich Anfang 2019 ins Netz der Swisscom wechselt. Bis dahin telefonieren und surfen die Mobile-Kunden der UPC weiter über die Antennen von Salt. «Lustig. UPC will von verärgerten Swisscom-Kunden profitieren und dafür ihre Mobile-Kunden über das Swisscom-Netz telefonieren lassen», schreibt Martin Schweikert auf Twitter.

Lustig. UPC will von verärgerten Swisscom Kunden profitieren und dafür ihre Mobile-Kunden über das Swisscom Netz telefonieren lassen... https://t.co/i1x6FQCKHf — Martin Schweikert (@m_schweikert) 17. Januar 2018