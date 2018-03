Handy ersetzt Kasse bei Valora

Was Amazon Go in den USA bereits gestartet hat, will Valora bald flächendeckend in der Schweiz Realität werden lassen: Läden ohne Kassen.

Der Kunde braucht so für den Einkauf nichts ausser einer App auf dem Handy, auf dem die Kreditkarteninformationen gespeichert sind. Die Produkte, respektive ihre Barcodes, werden über diese App gescannt und bezahlt. Wie «Blick» berichtet, können bereits seit 18 Monaten einzelne Kunden in verschiedenen Geschäften am Hauptbahnhof Zürich auf diese Art und Weise einkaufen. Und so ohne den Gang an der Kasse vorbei den Laden verlassen.

Neue Testphase 2018

Doch nicht alle Einkäufer hätten sich dabei wohl gefühlt. Als Lösung habe man bei den Ausgängen QR-Codes angebracht, die mittels eines optischen Signals dem Kunden nochmals bestätigen, dass die Ware auch wirklich bezahlt wurde. Zurzeit dient dafür die 2016 veröffentlichte und in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich entwickelten App «Scan&Go».

Braucht es in Zukunft mit einem solchen System weniger Mitarbeiter? Valora-CEO Müller erwartet dies nicht: «Die Mitarbeiter werden zunehmend Zeit haben, andere Funktionen wahrzunehmen.» Müller führt aus: «Wir wollen auch in diesem Jahr noch mit einem neuen System eine Testphase eröffnen, wahrscheinlich wieder in Zürich.»

