Kunden überrennen Händler für Rolex-Uhren

Die Luxusuhren des Schweizer Herstellers Rolex boomen. Im letzten Jahr war die Nachfrage so gross, dass es für etliche Kunden keine Rolex unter dem Christbaum gab. «Bei vielen Händlern in der Schweiz waren gewisse Uhren von Rolex vor Weihnachten ausverkauft», sagt René Weber, Uhrenanalyst bei der Bank Vontobel, zur «SonntagsZeitung».

Das war bei den Sportstahluhren der Fall. Wegen Engpässen mussten sich gemäss Händlern etliche Kunden teilweise auf eine Warteliste setzen lassen. Das ist zwar bei bestimmten Modellen nicht ungewöhnlich. «Betroffen waren dieses Jahr aber auch Modelle, die sonst problemlos zu haben sind», zitiert die Zeitung den Zürcher Uhrenhändler René Beyer.

Rekordpreis für Uhr von Paul Newman

Laut Bericht war auch im Ausland die Nachfrage stark. Wie viele Uhren Rolex genau abgesetzt hat, ist unbekannt. Das Unternehmen gibt grundsätzlich keine Zahlen bekannt. Klar ist: Die Marke zeigt sich auch in Krisenzeiten solide. Während die Schweizer Uhrenbranche in den vergangenen zwei Jahren von miesen Exportzahlen durchgeschüttelt wurde, dürfte Rolex 4,7 Milliarden Franken umgesetzt haben, wie Vontobel-Analyst René Weber in der «SonntagsZeitung» schätzt. Im letzten Jahr habe die Marke zugelegt. Auch mit der gesamten Branche geht es seit sieben Monaten wieder aufwärts.

Insider sehen das Erfolgsrezept von Rolex unter anderem darin, dass die Marke im Gegensatz zu anderen Herstellern nicht mit Rabatten locken müsse und vom Image einer zeitlosen Marke profitiere, schreibt die «SonntagsZeitung». Wie hoch Rolex im Kurs steht, zeigte im Oktober die Versteigerung der Rolex Daytona, die dem US-Schauspielers Paul Newman gehörte. Sie ging für eine Rekordsumme von knapp 18 Millionen Dollar an einen Bieter.



