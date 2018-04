Vom Fischer zum Kreuzfahrt-Kapitän

Seit wenigen Tagen ist die Symphony of the Seas im Mittelmeer unterwegs. Rob Hempstead ist der Kapitän des weltgrössten Kreuzfahrtschiffs. Auf der Vorjungfernfahrt von Málaga nach Barcelona beantwortete der amerikanische Seemann einige Fragen über seinen Beruf und das kolossale Schiff.

Umfrage Waren Sie schon auf einer Kreuzfahrt? Ja, und es war super.

Ja, aber das ist nichts für mich.

Nein, aber ich würde gerne.

Nein, und das interessiert mich auch nicht.

Kapitän Hempstead ist stolz auf seinen Job. (Bild: 20 Minuten/rkn) Kapitän Hempstead ist stolz auf seinen Job. (Bild: 20 Minuten/rkn)

Herr Hempstead, wie wird man Kapitän der Symphony of the Seas?

Man verbringt sein Leben in diesem Job, arbeitet sich durch die Ränge und sammelt dabei die nötige Erfahrung. Etwas Glück und Timing sind natürlich auch dabei. Ich selbst hatte die amerikanische Merchant Marine Academy besucht und dann etwa 14 Jahre lang als Kapitän eines Fischerboots gearbeitet. Als ich zu Royal Caribbean wechselte, begann ich wieder ganz unten in der Hierarchie und arbeitete mich hoch. Nun bin ich seit 18 Jahren bei der Kreuzfahrtlinie. Ich war sozusagen in einem früheren Leben ein Fischer.

Was bedeutet es für Sie, Kapitän des grössten Kreuzfahrtschiffs der Welt zu sein?

Es ist ein tolles Gefühl und eine grosse Verantwortung. Ich bin sehr stolz auf diesen Job. Während der Arbeit denken wir aber nicht so sehr über die Grösse des Schiffs nach.

Fährt das Schiff nicht sowieso automatisch?

Nein. Es gibt diese Vorstellung, dass auf modernen Schiffen heute alles automatisiert läuft. In Wirklichkeit verwenden wir die Automatik eigentlich nur, wenn wir im offenen Wasser geradeaus fahren. Manövriert wird von Hand. Natürlich haben wir dabei viele technische Hilfsmittel.

Ist dieser Koloss schwieriger zu kontrollieren als ein kleineres Schiff?

Nein, kleine Schiffe können genauso schwierig zu manövrieren sein. Die Symphony of the Seas ist eigentlich ein gut manövrierbares Schiff. Es gibt schon Herausforderungen, aber das ist bei jedem Schiff so. Wichtig ist, dass wir die Mittel haben, sie zu bewältigen.

Wie viele Leute braucht es auf der Brücke?

Unter den besten Bedingungen ist ein Dreierteam auf der Brücke: zwei Offiziere und ein Unteroffizier. Wenn sich die Bedingungen ändern, wenn zum Beispiel mehr Wasserverkehr um uns herrscht, Nebel aufkommt oder wir uns einem Kanal nähern, braucht es mehr Personen. Bei der Ankunft in einem Hafen sind in der Regel sieben Besatzungsmitglieder auf der Brücke.

Ist die Symphony of the Seas unsinkbar?

Es gibt kein unsinkbares Schiff. Wie für alles, was sich durchs Wasser bewegt, gibt es für dieses Schiff alle möglichen natürlichen Gefahren. Wenn man sich durch die Ränge hocharbeitet, ist ein Teil davon auch, sämtliche Sicherheitssysteme kennen zu lernen, die vor diesen Gefahren schützen. Ich bin zuversichtlich, dass das Schiff sehr sicher ist.



Kapitän Hempstead ist stolz auf seinen Job. (Bild: rkn)