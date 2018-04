Wallstreet verwechselt Schweiz mit Schweden

Der weltgrösste Musikstreamingdienst Spotify startete am Dienstag an der Börse. Zu Ehren des gewagten Gangs des schwedischen Unternehmens aufs Börsenparkett liess die New York Stock Exchange (NYSE), die grösste Wertpapierbörse der Welt, ihre Fassade an der Wallstreet dekorieren. Unter einem gigantischen Banner mit dem Spotify-Logo hisste die NYSE neben zwei US-Flaggen auch irrtümlicherweise die Schweizer Nationalflagge.

Der Fauxpas wurde rasch bemerkt und behoben, die Schweizer Fahne wurde durch die schwedische ersetzt. Spotify-Firmenchef und -Gründer Daniel Ek dürfte von dieser Verwechslung wohl kaum etwas mitbekommen haben. Vielleicht hat er die dekorierte Fassade nicht einmal gesehen. Denn seine Firma hält nichts von grossem Pomp – so stellte Ek klar, dass niemand zum Börsenstart die Glocke läuten oder Partys feiern werde, er selbst werde auch keine Interviews geben.

Someone in NY needs to learn the difference between the Swiss flag and the Swedish $SPOT IPO #failpic.twitter.com/XYZs98j7rW– SwizzTrades (@SwizzTrades) 3. April 2018

Alte Aktien – kein frisches Geld

Spotify wird unter dem Kürzel «SPOT» an der Börse gelistet. Dabei wählt Spotify ein ungewöhnliches Verfahren, nämlich die Direktplatzierung (Direct Public Offering, DPO). Damit werden keine Zwischenhändler eingeschaltet. Dies spart Kosten, allerdings wird auch kein frisches Geld eingesammelt.

Spotify hat nach eigenen Angaben 71 Millionen zahlende Abonnenten. Das Unternehmen ist unangefochtener Marktführer im Musikstreaming, bei dem die Songs direkt aus dem Internet abgespielt werden.

(nag/afp)