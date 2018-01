Warum hält die SNB Milliarden Franken zurück?

Die SNB hat mit ihrem Rekordgewinn von 54 Milliarden Franken eine Summe erzielt, die für normale Geschäftsbanken ausser Reichweite liegt. Zum Vergleich: Die UBS brachte es 2016 auf einen Gewinn von 3,3 Milliarden. Dabei sind Gewinne gar nicht das Ziel der Zentralbank.

Umfrage Halten Sie SNB-Aktien? Nein, aber ich kaufe mir jetzt welche.

Nein, ich habe sie gerade wegen der Kursgewinne verkauft.

Ja, ich halte sie noch.

Ich habe nur Bargeld von der SNB, aber keine Aktien.

Wie erzielt die SNB solch hohe Gewinne?

Durch Devisen, Gold, Aktien und Anleihen, in die sie ihre immensen Währungsreserven investiert hat. Allein durch Dividenden auf Aktien sowie Zinsen auf Anleihen hatte die SNB 2016 einen Gewinn von 11 Milliarden Franken geschrieben (für 2017 liegt der detaillierte Geschäftsbericht noch nicht vor). Ausserdem verzeichnete die SNB Kursgewinne auf ihre Fremdwährungen, Aktien sowie auf Gold. Dies sind jedoch nur Buchgewinne, denn die SNB verkauft keine Aktien oder Gold, um bei hohen Kursen Gewinne zu realisieren. Damit würde sie nämlich den Frankenkurs stärken, was ja gerade nicht ihr Ziel ist. Die SNB ist eben kein klassischer Anleger, statt Gewinnmaximierung betreibt sie Geldpolitik.

Hat die SNB durch ihren Negativzins Kasse gemacht?

Seit rund drei Jahren müssen Geschäftsbanken für bei der SNB parkiertes Geld Negativzinsen zahlen. Damit macht die Zentralbank jedoch relativ geringe Gewinne. Sie verbucht die so erfolgten Einnahmen unter den Gewinnen aus Frankenpositionen, die insgesamt rund zwei Milliarden ausmachten.

Besitzt die SNB auch Bitcoins, mit denen sie 2017 hohe Kursgewinne hätte erzielen können?

«Die SNB hält keine Bitcoins», sagt Sprecherin Silvia Oppliger. Im Nationalbankgesetz ist festgelegt, dass sie nur Wertpapiere, Anleihen oder Edelmetalle kaufen oder verkaufen darf.

Trotz Rekordgewinn erhalten Bund und Kantone nur 2 Milliarden Franken, wohin geht der Rest?

Die Gewinnausschüttung ist klar geregelt und limitiert. Bund und Kantone dürfen insgesamt höchstens 2 Milliarden Franken erhalten (an die Kantone gehen dabei zwei Drittel). So bleibt der SNB ein riesiger Restgewinn, der in Rückstellungen für Währungsreserven geht (rund 5 Milliarden Franken) und vor allem in die Ausschüttungsreserve fürs nächste Jahr, die auf 67 Milliarden steigt.

Wieso legt die SNB Milliarden auf die Seite?

Ihre Gewinne sollen möglichst wenig schwanken – damit Bund und Kantone Planungssicherheit haben. Dank der Ausschüttungsreserve können sie auch für 2018 mit 2 Milliarden Franken rechnen. «Es müsste einiges schieflaufen, dass Bund und Kantone nicht damit rechnen können, auch 2018 wieder 2 Milliarden Franken von der SNB zu erhalten», sagt UBS-Chefökonom Kalt.

Profitieren auch Private vom SNB-Gewinn?

Ja, weil die SNB auch eine Aktiengesellschaft ist. Der deutsche Theo Siegert, Spross einer Düsseldorfer Handelsfamilie, ist mit 6,72 Prozent ihr grösster Aktionär. Aber die Dividende ist auf 15 Franken pro Aktie begrenzt, weil die SNB keine profitorientierte Aktiengesellschaft ist und keine Aktionäre will, die nur auf Gewinne aus sind. (Es gibt 100'000 Aktien, das heisst die Dividendensumme beträgt 1,5 Millionen Franken, Theo Siegert kassiert davon 100'800 Franken.) Insgesamt halten Kantone, Kantonalbanken, Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Anstalten mehr als die Hälfte der Aktien. Der Aktienwert hat sich seit Jahresfrist mehr als verdoppelt. Ob der Höhenflug anhält, ist fraglich. «Der Rekordgewinn kam nur durch die Devisenkäufe zustande. Im Moment muss die SNB allerdings nicht mehr intervenieren, die Bilanz und damit auch die Gewinnmöglichkeiten wachsen damit auch nicht», erklärt UBS-Chefökonom Kalt.