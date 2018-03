Schweizer Gaming-Szene steht über den Vorurteilen

Mit einem Bericht über die Schweizer Gaming-Szene hat der Bundesrat die Wichtigkeit von Videospielen als Kulturgut betont. Auch wirtschaftlich ist die Industrie ein Schwergewicht: Laut dem Bericht wird hierzulande der Verkaufserlös von Games 2018 auf 485 Millionen Franken steigen.

Schätzungen der Swiss Interactive Entertainment Association zufolge gibt es in der Schweiz 1,5 Millionen aktive versierte Gamer und Gelegenheitsspieler. Laut dem Bundesamt für Statistik spielen sogar 55 Prozent der Bevölkerung zumindest ab und zu. Durchschnittlich verbringt der typische Schweizer Gamer fünf bis sechs Stunden pro Woche mit Videospielen, heisst es im Bericht des Bundesrats.

Die Zahlen zeigen: Die Zeiten, in denen Games ein Nischenprodukt waren, sind längst vorbei. Doch die Gaming-Szene wird trotzdem noch gelegentlich mit bestimmten negativen Vorurteilen konfrontiert. Welche das sind und wie sie ihnen begegnen, verraten Michael Reaney und Tobias Kopka, die Direktoren des Zürcher Game-Festivals Ludicious.

Gewaltdarstellung

Manche Menschen würden etwa erwarten, dass Games stark von Gewaltdarstellung geprägt seien, so die Experten. «Gerade in der Schweizer Gaming-Kultur ist das eher weniger der Fall», sagt Reaney zu 20 Minuten. Die erfolgreichsten Schweizer Games gehörten zur grundsätzlich gewaltfreien Franchise «Farming Simulator». Sylvain Gardel, Leiter des Schwerpunkts Kultur & Wirtschaft bei Pro Helvetia, fügt hinzu: «Die Killerspiel-Diskussion, die vor neun Jahren noch vehement geführt wurde, ist heute eigentlich vom Tisch.»

Laut den Direktoren von Ludicious kommt es zudem vor, dass Leute meinen, Game-Fans seien weniger kommunikativ oder gebildet. «Dabei ist diesen Leuten oft nicht klar, dass Games selbst ein Mittel zur Bildung und Kommunikation sind», sagt Kopka.

Veraltetes Bild

Viele Menschen hätten auch generell ein veraltetes Bild von Games und der Kultur, die dahintersteckt. «Sie stellen sich Gaming sehr einfach vor, obwohl es äusserst facettenreich ist», so die Reaney.

Die effektivste Waffe gegen Vorurteile sind für die Experten die Games selbst:«In der Regel werden negative Vorurteile gegenüber Games völlig zertrümmert, sobald man den Menschen zeigt, was die Gaming-Szene heute zu bieten hat», sagt Kopka.

«Die Bevölkerung ist mit Games vertraut»

Klassische Stereotype wie den Gamer, der die ganze Nacht an der Playstation verbringt, findet man immer seltener, sagt Gardel von Pro Helvetia. «Die heutigen Generationen von Jugendlichen und Eltern sind mit Gaming besser vertraut», so der Experte. Die Medienkompetenz der Bevölkerung sei in den letzten Jahren gestiegen. Der Umgang mit Games sei in vielen Familien geregelt.