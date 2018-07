Warum lieben Sie Franz Carl Weber?

Die Schweizer FCW Group um Yves Hugo Burger, Schweiz-Chef von Franz Carl Weber, und Marcel Dobler, FDP-Politiker und Digitec-Mitgründer, haben die Mehrheit an der Schweizer Traditionsmarke Franz Carl Weber erworben. Zudem investierte der deutsche Spielwarenhersteller Simba Dickie in die Firma. Die Investoren kauften die Aktien vom französischen Konzern Ludendo, der sich in Nachlassstundung befindet.

Umfrage Wirds mit Franz Carl Weber jetzt bergauf gehen? Ja, die Schweizer Führung wirds richten

Nein, der Markt ist zu schwierig

Weiss nicht

Anderes

Sind Sie froh, dass der Spielwarenhändler weiter bestehen wird?Was bedeutet Ihnen die Marke Franz Carl Weber? Was sind Ihre schönsten Erinnerungen?



(rkn)