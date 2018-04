«99 Prozent der Assistenz-Jobs machen Frauen»

«Miss Moneypenny», die Schweizer Fachzeitschrift für Office-Managerinnen und Assistentinnen, hat den Assistants' Day lanciert. Er findet am Mittwoch statt und soll Sekretärinnen und Assistenten feiern. Chefredaktorin Stefanie Zeng erklärt im Interview mit 20 Minuten, was es mit dem Tag auf sich hat.

Stefanie Zeng ist Chefredaktorin der Schweizer Fachzeitschrift Miss Moneypenny. (Bild: Sebastian Magnani)

Frau Zeng, warum braucht es einen Assistants' Day?

Der Assistenzberuf fliegt oft unter dem Radar. Unternehmen bieten vielen anderen Berufsgruppen Angebote für Weiterbildungen – zudem gibt es spezielle Fachmedien. Bei den Sekretärinnen ist das meistens nicht der Fall. Darum haben wir mit dem Assistants' Day eine Plattform geschaffen, wo sie netzwerken, Weiterbildungsangebote bekommen und einfach up to date über ihren Job sein können. In anderen Ländern sind solche Tage schon länger etabliert.

Warum hinkt die Schweiz hinterher?

Bis jetzt hat sich einfach noch niemand der Berufsgruppe angenommen. Seit fünf Jahren gibt es unser Magazin und nun ist es Zeit, für diesen Beruf etwas zu tun und ihn sichtbarer zu machen.

Gute Assistentinnen bleiben bewusst unsichtbar...

Zum Teil ist das sicher richtig, aber das heisst ja nicht, dass sie keine Aufmerksamkeit und mal ein dickes Dankeschön verdient hätten. Anerkennung fällt oft unter den Tisch – dabei ist es wichtig, den Leuten, die viel leisten, auch mal zu danken.

Warum sind Sekretärinnen meistens Frauen?

Früher war der Sekretär ja sogar eher ein männlich besetzter Beruf. Heute gehen wir davon aus, dass 99 Prozent der Assistenz-Jobs von Frauen ausgeübt werden. Es ist schwer zu sagen, warum. Wichtig ist, dass sich das wieder ändert. Der Beruf ist zwar mit vielen Klischees und Vorurteilen behaftet, der Wandel findet aber bereits statt. Es gibt auch gar keinen Grund, warum dieser Job nicht für alle Menschen gleich interessant sein sollte.

