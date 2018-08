Warum wiegen Airlines den Koffer, aber nicht mich?

Wenn das Gepäck über 23 Kilo wiegt, wird am Flughafen in der Regel ein Aufpreis fällig. Der Grund: Airlines müssen auf das Gewicht des Flugzeugs achten. Ist es schwerer, verbraucht es pro Flug mehr Kerosin, was die Betriebskosten erhöht.

Umfrage Mit wie viel Gepäck reisen Sie? Nur mit Handgepäck.

Ein Handgepäck und höchstens ein Koffer zum Aufgeben.

Ich versuche mich zurückzuhalten, aber so zwei bis drei Koffer werden es schon.

Es kommt auf die Destination an. Aus einer Shoppingmetropole komme ich auch mal mit einem zusätzlichen Koffer zurück.

Da stellt sich die Frage: Warum werden nicht auch die Passagiere gewogen? Schliesslich machen auch sie einen grossen Teil des Gewichts des Flugzeugs aus und es gibt merkliche Unterschiede. Zudem würde es sich für die Fluggesellschaften auch finanziell lohnen, wenn sie einen Aufpreis fürs Körpergewicht verlangen könnten. Die Airline Samoa Air hat das sogar schon ausprobiert. Warum die Praxis nicht üblich ist, erfahren Sie im Video.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Pro 7/Sat 1.

(rkn)