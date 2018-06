10 Chef-Sätze – und was sie wirklich bedeuten

Am Arbeitsplatz wird nicht immer Klartext gesprochen: Oft verstecken Chefs zusätzliche Aufträge hinter Komplimenten oder Kritik hinter Schönrederei. Diese zehn Sätze, die Chefs sagen, können versteckte Bedeutungen haben. Wolfgang Jenewein, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen und Experte für Personalführung, kommentiert die Floskeln.

Umfrage Verstehen Sie Ihre Vorgesetzten? Ja, sie sind sehr direkt

Ja, auch wenn sie nie genau das sagen, was sie meinen

Nein, sie reden nie Klartext

Lob muss konkret sein

In seinem Ende April erschienenen Buch «Warum unsere Chefs plötzlich so nett zu uns sind und warum Sie es wahrscheinlich sogar ernst meinen», schreibt Wolfgang Jenewein darüber, welche Wirkungen Komplimente im Arbeitsalltag haben. Dabei betont er, dass es nicht reicht, einfach immer zu sagen «gut gemacht». «Dadurch wird der Arbeiter zu einem Apportierhund des Chefs», so der Autor. Stattdessen müssten Vorgesetzte konkret auf ausserordentliche Fähigkeiten eingehen und klar machen, wie sie diese auch in Zukunft produktiv einsetzen wollen. In seinem Ende April erschienenen Buch «Warum unsere Chefs plötzlich so nett zu uns sind und warum Sie es wahrscheinlich sogar ernst meinen», schreibt Wolfgang Jenewein darüber, welche Wirkungen Komplimente im Arbeitsalltag haben. Dabei betont er, dass es nicht reicht, einfach immer zu sagen «gut gemacht». «Dadurch wird der Arbeiter zu einem Apportierhund des Chefs», so der Autor. Stattdessen müssten Vorgesetzte konkret auf ausserordentliche Fähigkeiten eingehen und klar machen, wie sie diese auch in Zukunft produktiv einsetzen wollen.



Chef: «Könntest du das übernehmen?»

Kann heissen: «Du musst das machen.»

«Es gibt viele Chefs, bei denen diese Frage rhetorisch ist», so Jenewein. Es sei heute auch eine regelrechte Unart, dass Chefs per E-Mail ihre Mitarbeiter fragen, ob sie eine Aufgabe übernehmen und sich am Ende der Nachricht bereits dafür bedanken, ohne eine Antwort abzuwarten.



Chef: «Das ist unglücklich gelaufen.»

Kann heissen: «Jemand hat einen Fehler gemacht.»

Dieser Satz taugt laut Jenewein höchstens als Einleitung für eine Diskussion über den Fehler. «Man muss den Mitarbeitern zeigen, wo das Problem ist und was verbessert werden kann, nur so können sie daraus lernen.» Wenn man niemanden blossstellen wolle, sei die Floskel allerdings okay, zumindest solange nicht sowieso jeder im Raum wisse, wer gemeint sei.



Chef: «Das muss bis dann klappen.»

Kann heissen: «Es ist fast unmöglich, das bis dann zu schaffen, also mach schneller.»

«Das Verb ‹müssen› sollte nur im Ausnahmefall verwendet werden», so Jenewein. Wenn immer alles befohlen werde, fühle man sich in einer Zwangslage, was schlecht für das Arbeitsklima sei.



Chef: «Kannst du mir das aufs Mail tun?»

Kann heissen: «Ich bin zu faul, mir das aufzuschreiben.»

«Wir sind aus dem Zeitalter raus, wo der Mitarbeiter der Diener des Chefs ist», so Jenewein. Dazu gehöre auch, dass die Angestellten nicht für den Chef Notizen oder Kaffee machen müssten. Sonst zeuge das von Respektlosigkeit. Es könne aber auch sein, dass der Chef etwas schriftlich verlange, um sich abzusichern.



Chef: «Ich weiss, dass du das schaffen kannst.»

Kann heissen: «Du musst jetzt mehr arbeiten.»

«Kommt diese Aussage authentisch rüber, ist sie sehr effektiv», so Jenewein. Andernfalls sei es aber besser, wenn der Chef einfach geradeaus sagen würde, was er vom Angestellten verlangt, ohne das schönzureden.



Chef: «Da müssen wir über die Bücher.»

Kann heissen: «Jetzt haben wir ein Problem.»

«Man sollte Mitarbeiter nicht im Ungewissen lassen», sagt Jenewein. Darum müssten so einer Aussage auch möglichst bald konkrete Informationen dazu, was denn genau das Problem sei, folgen. «Sonst verunsichert das die Angestellten und sie trauen sich nichts mehr und leisten möglicherweise sogar weniger», so der Experte.



Chef: «An grossen Aufgaben wächst man.»

Kann heissen: «Das wird schwierig.»

Eigentlich wäre es ein Zeichen des Respekts, wenn der Chef einem Angestellten eine schwierige Aufgabe zutraut. Wichtig ist laut Jenewein aber, dass es dabei nicht darum geht, das der Vorgesetzte etwas an den Mitarbeiter abschiebt, weil er selbst keine Lust darauf hat. «Sonst wäre das eine reine Floskel», so der Professor.



Chef: «Das könnte besser sein.»

Kann heissen: «Das ist schlecht.»

Jenewein hält diese positive Sprache für einen guten Weg, Kritik zu üben. Wichtig sei, dass Chefs aber auch konkretes Lob (siehe Box) aussprechen und nicht nur Fehler bemängeln.



Chef: «Wir wollen vorhandene Synergien nutzen.»

Kann heissen: «Wir bauen Stellen ab.»

Da Mitarbeiter normalerweise einen sinnvollen Beitrag leisten wollen, wäre es laut Jenewein besser, damit zu argumentieren, statt mit Synergien für die Firma. Wenn ein Unternehmen etwa drei Abteilungen habe, die alle das Gleiche tun, sei das nicht sinnvoll und die Angestellten würden das spüren.



Chef: «Veränderungen sind eine Chance, besser zu werden.»

Kann heissen: «Von jetzt an musst du alles anders und besser machen.»

«Wenn ein Chef die hundertste Revision des IT-Systems als Verbesserungschance präsentiert, ist das natürlich ein Euphemismus», so Jenewein. Angestellte sollten laut dem Experten aber bedenken, dass Veränderungen selten dazu dienen, die Arbeit mühseliger zu machen, und sie oft tatsächlich Chancen bergen.