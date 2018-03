Fahren sich die Techfirmen selbst an die Wand?

Sowohl Uber als auch Facebook, zwei grosse US-Konzerne aus dem Silicon Valley, sorgen derzeit für negative Schlagzeilen. Uber ist in den ersten tödlichen Unfall mit einem selbstfahrenden Auto verwickelt, bei Facebook kam es zu einem Datenskandal.

Selbstfahrend bedeutet nicht unfallfrei

Für HSG-Professor Herrmann ist klar, dass auch selbstfahrende Autos nie ganz unfallfrei sein werden: «Selbst wenn alle Fahrzeuge selbst fahren, werden wir tödliche Unfälle erleben.» Grund dafür sei etwa, dass auch in diesen Autos verschleissanfällige Teile verbaut seien. «Auch bei einem selbstfahrenden Fahrzeug kann ein Reifen platzen oder eine Lenkung brechen», so der Experte. Er betont jedoch, dass am gleichen Tag statistisch in den USA 100 weitere tödliche Unfälle stattfanden, die von Menschen verursacht wurden. Laut dem Experten lässt sich mit selbstfahrenden Fahrzeugen trotz dieses tragischen Vorfalls die Anzahl der Unfälle deutlich reduzieren.

Was ist los im Silicon Valley und wie geht es weiter? Experten helfen, die wichtigsten Fragen zu klären.

Warum macht Uber negative Schlagzeilen?

Ein autonom fahrender Volvo von Uber hat in Arizona eine 49-jährige Frau tödlich verletzt. Es ist das erste Mal, dass ein Mensch bei einem Unfall mit einem selbstfahrenden Auto ums Leben kommt. Das Unternehmen hat sein Testprojekt für autonomes Fahren in Nordamerika vorläufig gestoppt. Laut Polizeichefin Sylvia Moir trifft Uber vermutlich aber keine Schuld: «Es ist klar, dass dieser Zusammenstoss in jedem Modus, ob autonom oder manuell, schwer zu verhindern gewesen wäre.» Den Ermittlungen zufolge trat die Frau aus dem Schatten direkt auf die Fahrbahn.

Was bedeutet der Vorfall für die Entwicklung und Etablierung autonomer Autos?

Laut Andreas Herrmann, HSG-Professor für Betriebswirtschaftslehre und Autor des Buches «Autonomous Driving», ist der Unfall ein Rückschlag für die Technologie. «Damit Menschen der Maschine vertrauen, muss sie besser sein als lebendige Fahrer», sagt der Professor zu 20 Minuten. Wegen der Kollision würden sofort Zweifel an der Technologie aufkommen. «Es ist schade, dass es so früh schon zu einem Unfall mit selbstfahrenden Autos kam», sagt Roland Siegwart, ETH-Professor und Experte für autonome Systeme. Das könne die Weiterentwicklung der Technologie womöglich verlangsamen. Die Frage sei jetzt, wie die Bewilligungsbehörden auf den Unfall reagieren.

Um was geht es beim Datenskandal von Facebook?

Laut Berichten von «The New York Times» und «The Guardian» soll die Analysefirma Cambridge Analytica persönliche Daten von bis zu 50 Millionen Facebook-Nutzern zur Beeinflussung der US-Wahlen 2016 verwendet haben. Die Enthüllungen haben Facebooks Umgang mit sensiblen Daten in Frage gestellt. Der Konzern verbannte als Reaktion den Whistleblower Christopher Wylie, der nun keinen Zugriff mehr auf Facebook, Instagram und Whatsapp hat.

Suspended by @facebook. For blowing the whistle. On something they have known privately for 2 years. pic.twitter.com/iSu6VwqUdG — Christopher Wylie (@chrisinsilico) March 18, 2018

Kommt für die US-Techkonzerne nun ein allgemeiner Rückschlag?

Facebook zählt zu den fünf grössten US-Techaktien, die mit FAANG ein eigenes Kürzel zusammenfasst: Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google/Alphabet. An der Börse kamen am Montag alle fünf unter Druck. Die Techindustrie insgesamt könnte vom Gesetzgeber stärker begrenzt werden, ist die Befürchtung der Wall Street. «Ein Techlash oder politischer Backlash (Rückschlag) gegen die konzentrierte Macht und den Einfluss der führenden US-Techfirmen entsteht und nimmt an Fahrt auf», sagt Joe Quinlan, Chef für Marktstrategie vom Vermögensverwalter U.S. Trust.

Ist der Einbruch zwangsläufig?

«Das ist eine natürliche Zwischenphase, bei der gewisse Technologien hinterfragt werden», sagt der Schweizer Techinvestor Marc Bernegger zu 20 Minuten. Und er fügt an: «Es ist auch klar, dass es da Angstreaktionen gibt, aber das bedeutet keinen Rückschlag.» Den technologischen Fortschritt könnten weder die Politik noch sonstjemand aufhalten.

Wie geht es weiter?

Für Techinvestoren wie Marc Bernegger ist klar, dass sich Technologiekonzerne wie Facebook oder Google/Alphabet weiter durchsetzen: «Entscheidend sind letztlich die Endkonsumenten und die interessiert die Problematik der möglichen Verwendung ihrer Daten meistens gar nicht.» Zudem lasse sich so gut wie jede Technik zum Guten oder zum Schlechten verwenden.

Wird der Uber-Unfall für die Schweiz Konsequenzen haben?

Herrmann glaubt nicht, dass Projekte wie die autonomen Postautos in Sitten deswegen abgebremst werden. «Es sei denn, es würde sich herausstellen, dass der Unfall von Sensoren und Algorithmen verursacht wurde, die auch in den Bussen in Sitten verbaut sind», präzisiert der Experte. Nach jetzigem Wissensstand sei das nicht der Fall. Laut ETH-Professor Siegwart werde es wegen des Unfalls aber auch hierzulande politische Stimmen geben, die den Stopp der Projekte verlangen werden. «Ich hoffe, es kommt nicht so weit», so Siegwart.