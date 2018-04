Was ist los mit den Tech-Unternehmen?

An der Börse schneiden grosse Technologie-Firmen normalerweise sehr gut ab. So gehörten Titel von Unternehmen wie Apple, Facebook oder Amazon 2017 zu den Überfliegern. Doch in den letzten Wochen gab es an der US-Technologie-Börse Nasdaq massive Verluste. Seit Mitte März verlor Teslas Aktie 23 Prozent und die von Facebook 16 Prozent.

Umfrage Werden Sie weiterhin in Tech-Aktien investieren? ...Nein, das ist mir zu riskant.

..Nein, ich kaufe keine Aktien.

..Ich warte momentan mal ab.

..Klar, das ist die Zukunft.

Ist die Goldgräberstimmung rund um die Silicon-Valley-Riesen vorbei? Matthias Geissbühler, Leiter Anlagestrategie bei der Raiffeisenbank, gibt Einblick in die Situation von Facebook, Apple, Amazon und Tesla.

Apple

«Apple schadet vor allem der sich anbahnende Handelskrieg zwischen den USA und China. Der Smartphone-Hersteller produziert viel in Fernost und ist auf chinesische Zulieferer angewiesen. Trump kann zwar, wie er angekündigt hat, das iPhone von Strafzöllen verschonen, aber nicht die Einzelteile. Zudem scheint sich der Absatz des neusten iPhone-Modells unter den Erwartungen zu entwickeln. Diese Faktoren drücken den Börsenkurs. Des weiteren sind Gewinnmitnahmen ein Thema: Investoren haben ihre Aktien verkauft, um Kursgewinne zu sichern.»

Amazon

«Amazon steht im Vergleich noch immer sehr gut da. Seit Anfang 2017 konnte sich der Wert der Aktie fast verdoppeln. Ein wenig Druck gibt es allerdings vonseiten des US-Präsidenten. Donald Trump hat auf Twitter kritisiert, dass Amazon auf dem Buckel der amerikanischen Post nicht kostendeckend wirtschaftet. Trump fordert, dass Amazon mehr für seinen Paketversand zahlt. Ob den Worten von Trump dann wirklich Taten folgen, bleibt abzuwarten.»

Facebook

«Das Vertrauen in Facebook ist in den letzten Wochen massiv geschwunden. Der Hauptgrund dafür ist der Skandal um Cambridge Analytica. Dieser kommt gerade zu einem extrem ungünstigen Zeitpunkt, weil gleichzeitig die Politik im Bereich Datensicherheit Regulierungen anstrebt, was für noch stärkere Kursverluste sorgt. Wenn es dort zu starken staatlichen Eingriffen kommt, bricht Facebooks Geschäftsmodell in sich zusammen.»

Tesla

«Teslas Situation ist vielschichtig. Der Autohersteller schreibt immer noch massive Verluste und sitzt auf einem hohen Schuldenberg. Es ist unklar, wie die Firma profitabel werden will. Weitere Probleme bereitet ein Modell-Rückruf, dieser schadet dem Image. Zudem ist wie bei Apple der Handelskrieg zwischen China und den USA ein Thema: China plant, Zölle auf amerikanische Autos zu erheben, was den Absatz schwächen würde.»