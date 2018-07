Was macht denn die Mirgos in Mazedonien?

Es ist zum Verwechseln ähnlich: «Mirgos» steht über dem Eingang zu einem Supermarkt in der mazedonischen Stadt Kumanovo. Die Buchstaben sind gross und orange, so wie in der Schweiz. Aber es heisst nicht Migros, sondern in der Wortmitte wurden die Lettern zu «Mirgos» vertauscht.

Der Mirgos-Supermarkt steht mit Kumanovo just in der Stadt, in der es bis vergangene Woche auch einen Schmuckladen unter dem Namen Coop Pronto gab, wie 20 Minuten berichtete.



Auf Anfrage von 20 Minuten sagt die Gründerin, sie habe die Idee für den Namen gehabt, nachdem sie in der Schweiz in einer richtigen Migros gewesen sei: «Ich fand das Geschäft gut und wollte, dass meine eigene Firma ähnlich heisst.» Mit der Migros-Gruppe habe sie aber nicht darüber gesprochen und auch nicht um Erlaubnis gefragt.

Die Migros dürfte am geklauten Logo denn auch wenig Freude haben. «Der Laden war uns bisher nicht bekannt, wir werden die Angelegenheit nun aber prüfen», sagt Sprecherin Monika Bosshard. Wird dem Supermarkt in Mazedonien nächstens eine Abmahnung ins Haus flattern? Die Migros lässt sich nicht in die Karten blicken. «Wir prüfen jeden einzelnen Fall und entscheiden dann, welches Vorgehen angebracht ist», so Bosshard.

Duttweiler reiste nach Istanbul

Anders als Coop gibt es aber Migros – mit dem r an der richtigen Stelle – in Mazedonien – und dies hat sogar mit der Schweizer Migros und Gottlieb Duttweiler zu tun. Migros Mazedonien gehört nämlich zu Migros Türk. Diese hat ihren Ursprung in einem Besuch Duttweilers in Istanbul. Er war 1954 auf Einladung des damaligen Staatschefs dorthin gereist und hatte Migros Türkei gegründet. Die regierende Demokratische Partei wollte die Wirtschaft mit ausländischen Investoren ankurbeln und unterstütze Migros Türk mit Staatskrediten.

Migros Türk floppte trotzdem und die Schweizer Migros stieg 1974 aus. Das Logo und den Namen durften die Türken beibehalten. Inzwischen hat sich die türkische Migros zur grössten Supermarktkette des Landes entwickelt und Ableger im Ausland gegründet: in Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgistan sowie in Mazedonien. Allerdings firmieren die mazedonischen Supermärkte von Migros Türk unter dem Namen Ramstore, das Logo ist in Rot gehalten.

