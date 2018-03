Wenn Sie essen, füttern Sie den Agrar-Giganten

Brot und Cornflakes (im Bild oben Nummer 1/3)

Weizen und andere Getreide werden meist mit Produkten von Bayer und Monsanto gegen Pilze und Unkraut behandelt, auch in der Schweiz sind sie bei Bauern stark präsent. Weltweit haben beide Konzerne einen Marktanteil von insgesamt rund ein Viertel. Monsantos Unkrautgift Glyphosat darf hier aber nur auf Brachflächen zwischen zwei Anbaukulturen verwendet werden.

Früchte und Gemüse (2/3/5/6/7/10)

Je makelloser sie aussehen, desto mehr sind sie gespritzt. Oft mit Produkten von Monsanto und Bayer. «Die starke Konzentration ist problematisch, weil der Wettbewerb ausgeschaltet wird. Es verbleiben weniger Anbieter mit weniger Mitteln, sodass diese die Preise fast nach Belieben festsetzen können», sagt Sandra Helfenstein vom Schweizer Bauernverband zu 20 Minuten.

Ben &Jerry Eiscreme (8)

Forscher fanden 2017 Spuren von Glyphosat in Produkten des US-Glaceherstellers. Wie die Chemikalie aus Monsantos Spritzmittel Roundup dorthin gelangen konnte, ist unklar. Auf jeden Fall lagen sie unterhalb der Grenzwerte, so Ben &Jerry.

Reis (9)

Gentechnisch veränderter Reis darf in Europa nicht verkauft werden, aber er darf mit Antipilz-Mitteln von Bayer und Monsanto behandelt sein. Weltweit sind die Genreis-Sorten der beiden Konzerne und ihre dazu passenden Spritzmittel weit verbreitet. Reis zählt zu den wichtigsten Nahrungsmitteln überhaupt.

Orangensaft (11)

Bayer forscht an einem Mittel gegen die bakterielle Krankheit «Citrus Greening», die Floridas Orangenplantagen bedroht. Der US-Staat ist der weltweit zweitgrösste Orangenproduzent.

WC-Papier (12)

Nicht das Papier selbst, sondern unser Urin hat mit Monsanto zu tun. Verschiedene Analysen haben das Unkrautmittel Glyphosat im menschlichen Körper und seinen Ausscheidungen auch in Europa nachgewiesen. Eine Studie im «Journal of the American Medical Association» zeigt, dass die Belastung in Ländern wie den USA, in denen das Mittel flächendeckend eingesetzt wird, weiter zunimmt.