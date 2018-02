Tourismus-Chef patzt bei der Schoggi-Frage

Martin Nydegger ist seit Anfang Jahr der neue Chef von Schweiz Tourismus. Am Flughafen Zürich empfängt die Organisation die ankommenden Touristen im Zug am Gate E mit einer Grussbotschaft von Heidi oder Frau Tell – Alpen-Feeling und Kuhgeräusche inklusive. «Gäste aus fernen Ländern orientieren sich eben an solchen Klischees», sagt Nydegger im Interview mit 20 Minuten.

Als Tourismus-Chef muss er ein fundiertes Wissen über die Schweiz haben. Aber wie gut weiss er über unser Land Bescheid? 20 Minuten hat ihm neben Käse und Schokolade auch Berge vorgelegt und gefragt: «Was ist made in Switzerland?»

Wie sich Nydegger im ultimativen Schweiz-Quiz geschlagen hat, sehen Sie im Video oben.