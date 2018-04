So viel Steuern zahlen die Schweizer Konzerne

Die Steuerzahlungen der 20 grössten Schweizer börsenkotierten Konzerne fallen höchst unterschiedlich aus: Der Pharmariese Roche zahlt mit 3423 Millionen Franken weltweit am meisten Gewinnsteuern. Seine effektive Steuerquote zählt mit 27,9 Prozent zu den höchsten. Sein Basler Rivale Novartis dagegen kommt mit 14,4 Prozent auf lediglich die Hälfte des Satzes und gehört damit zu den Konzernen mit der niedrigsten Steuerquote.

Dass die Steuersätze auch bei Konzernen aus derselben Branche so stark variieren, erstaunt. Doch sie sind weltweit verschieden aufgestellt und zahlen in unterschiedlichen Ländern Gewinnsteuern. Ausserdem gilt für sie wie für alle anderen Konzerne, dass sie jeweils andere Abzüge geltend machen können und so den regulären offiziellen Satz auf die effektive Steuerrate drücken.

Nestlé profitierte von US-Steuerreform

«Der weltweite Steuersatz kann bei global tätigen Konzernen anders als bei rein in der Schweiz tätigen Firmen auch von Jahr zu Jahr viel stärker schwanken», sagt Steuerexperte Dieter Wirth vom Unternehmensberater PwC zu 20 Minuten. Meist ändern sich einige nationale Steuergesetze, was sich auf ihre weltweite durchschnittliche Quote auswirkt.

Wegen der US-Steuerreform kam Nestlé vergangenes Jahr auf einen weltweiten Gewinnsteuermix von 29,3 Prozent – den zweithöchsten Steuersatz unter den 20 grössten Konzernen. Für den Nahrungsmittelmulti war dies jedoch vergleichsweise niedrig, denn im 2016 hatte er gar 35,2 Prozent gezahlt (2015 allerdings waren es nur 28 Prozent).

12,5 Prozent Gewinnsteuern in Irland

Effektive Steuerraten von über 20 Prozent beurteilt PwC-Experte Wirth als hoch. Er zieht den Vergleich etwa mit Grossbritannien, Irland und den Niederlanden. In Irland zahlen Konzerne 12,5 Prozent Gewinnsteuern.

Mit der Steuervorlage 17 diskutiert die Schweiz derzeit eine Umgestaltung ihrer Unternehmenssteuern: Das international kritisierte Privileg für Holdinggesellschaften muss abgeschafft werden, zugleich sollen die Konzerne neue Steuervorteile erhalten. Ziel ist es, die Steuern auf gleichem Niveau zu halten, damit vor allem ausländische Holdings bleiben.

Wo findet die Wertschöpfung statt?

«Die Steuervorlage 17 richtet sich auch an die Schweizer Konzerne, auch sie muss man versuchen, hier im Land zu halten», sagt Wirth. Denn ebenso für Schweizer Konzerne stelle sich die Frage, ob sie mit einzelnen Tätigkeiten nicht lieber ins Ausland gehen. «Es ist legitim, dass Firmen versuchen, ihre bewegliche Wertschöpfung, wie zum Beispiel die Finanzierungstätigkeit, dorthin zu verlagern, wo es für sie steuerlich attraktiv ist», betont Wirth.

Die Gewinne und somit die Gewinnsteuern müssen zwar immer dort verbucht werden, wo die Wertschöpfung geschaffen wird. Aber die Frage ist, wie Wertschöpfung definiert wird. Sie kann bei einem internationalen Konzern für das Land gelten, wo das Know-how angesiedelt ist (zu dem auch die Markenrechte gehören), oder für das Land, wo der Vertrieb und Umsatz stattfindet. Beim Know-how hätte die kleine, aber innovative Schweiz einen Vorteil, so Wirth. Beim Umsatz grosse Staaten wie China.