Das Facebook für Reiche startet heute an der Börse

Am Dienstagmorgen ist Nestlé-Erbe Patrick Liotard-Vogt nicht auf einer Yacht oder in einer Luxus-Hotelsuite irgendwo auf der Welt, sondern an der Schweizer Börse. Punkt 9.00 Uhr läutet er mit der Glocke den Handelstag ein. Das ist bei Börsenneulingen so Tradition. Denn Liotard-Vogt bringt die Aktien seiner Social-Media-Plattform A Small World (ASW) – eine Art Facebook für die Schönen und Reichen – erstmals unter die Anleger. Anwesend sind 150 geladene Mitglieder des exklusiven Netzwerks.

Die Korken knallen lassen will Liotard-Vogt zum Start seines Börsendebüts noch nicht. Das dürfte spätestens am Abend ohnehin passieren. Dann schmeisst er eine Party mit 400 Gästen. «Wir hoffen, dass das Angebot an der Börse Anklang findet und der Kurs steigt», sagt Liotard-Vogt zu 20 Minuten.

«Wir schreiben derzeit rote Zahlen»

Dafür braucht es aber das Vertauen der Investoren. Das dürfte aber nicht allzu gross sein. Denn ASW macht keine Gewinne. «Nach einer profitablen Phase schreiben wir derzeit rote Zahlen», so Liotard-Vogt, der die Plattform 2009 vom unterdessen tief gefallenen Hollywood-Mogul Harvey Weinstein abgekauft hatte. Jüngst habe man eben viel in den Aufbau des Teams und oder Marketing investiert, um das Wachstum voranzutreiben. Doch man werde weiter wachsen, das sei das Geschäftsmodell. «Wir haben bereits bewiesen, dass wir wachsen können», so der Unternehmer.

Zu 60 Prozent finanziert sich ASW über die Mitgliederbeträge. Member zahlen rund 100 Franken, um Zugang zum exklusiven Netzwerk zu erhalten. Die restlichen 40 Prozent nimmt die Plattform über die Organisation von exklusiven Veranstaltungen rund um den Globus, VIP-Zugängen in Luxushotels oder Reisen ein. Hinzu kommt der Verkauf einer Clubkarte für 2400 Franken pro Jahr, mit der man in die schicksten Nachtclubs kommt. Wer Mitglied bei ASW werden will, muss eine Einladung erhalten oder einen Antrag stellen.

Ambitionierte Pläne

Vor einigen Jahren hatte die Plattform aber noch mehrere 100'000 Mitgliedern. Damals finanzierte sich das Netzwerk aber noch über Werbung. 2013 krempelte Liotard-Vogt die Firma um. Seither müssen die Mitglieder die Gebühr zahlen. Das gutierten viele nicht. Heute hat ASW 28'000 Nutzer. Der Kundenschwund sieht Liotard-Vogt positiv. «Wir wollen eine exklusive Community, bei der wir nicht von klassischer Werbung abhängig sind.» Der Mix von Werbung und Exklusivität sei eben schwierig.

Der Umsatz legte letztes Jahr um ein Fünftel auf fünf Millionen Franken zu. Die Zahl der Mitglieder sei um knapp ein Drittel angestiegen. Das soll so weitergehen. Bis in vier Jahren will man die Mitgliederzahl mehr als verdreifachen, gleichzeitig soll der Umsatz jährlich um ein Drittel wachsen.

Anleger, die an Wachstum glauben

An die Börse will Liotard-Vogt, um die Bekanntheit der Plattform zu steigern und um Zugang zum Kapitalmarkt zu erhalten. Das soll mehr Flexibilität für Zukäufe verschaffen. Die Aktien starten mit einem Preis von 9,75 Franken an der Schweizer Börse. Bei über acht Millionen gelisteten Papieren liegt der Börsenwert des Unternehmens damit bei rund 80 Millionen Franken.

Exklusivität soll auch das Kaufargument für die Aktie bestimmen: «Wir sind die einzige Social-Media-Aktie an der Schweizer Börse», sagt Liotard-Vogt. Man wolle Anleger, die an das Wachstum von ASW glaubten und ihr Portfolio diversifizieren wollten.

Skeptische Experten

Für Rolf Biland, Anlagechef beim Vermögenszentrum, ist die Aktie eine sehr riskante Investition. «Angesichts der bekannten Geschäftszahlen steht der Börsenwert in keinen Verhältnis zum angekündigten Emissionspreis», sagt er auf Anfrage. Die Nachfrage unter den Anlegern dürfte bescheiden sein. «Ich wäre erstaunt, wenn sich der Aktienkurs nachhaltig über den über dem Ausgabepreis bewegen kann.» Die Vergangenheit der Firma sei bisher alles andere als erfolgreich gewesen. «Ich weiss nicht, was jetzt neu und besser sein soll, ausser dass man den Börsenhype für sich nutzen will», sagt Biland.

Skeptisch ist auch Manuel Ferreira, Leiter Anlagestrategie bei der Zürcher Kantonalbank. Grund sei die Grösse der Firma. «Kleine Börsengänge sind sehr risikoreich. Es ist allgemein von einem kleineren Handelsvolumen auszugehen», so Ferreira. Zudem seien Börsenneulinge Wachstumstitel. «Das Wachstum stelle sich bei solchen Firmen oft erst später ein – wenn überhaupt.»